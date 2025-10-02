نوخشه ناصح هم‌زمان با آغاز کارزار انتخاباتی پارلمان عراق، از احزاب خواست روندی مدنی را در پیش گیرند و بر بی‌طرفی کامل نهادهای دولتی تأکید کرد

2 ساعت پیش

نوخشه ناصح، استاندار حلبچه، هم‌زمان با آغاز رسمی تبلیغات انتخابات پارلمانی عراق، از تمام احزاب سیاسی و نامزدها خواست تا کارزارهای انتخاباتی خود را به شیوه‌ای متمدنانه، آرام و به دور از تنش برگزار کنند که شایسته‌ی تاریخ این استان باشد.

استاندار حلبچه روز پنجشنبه، ۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۰ مهر ۱۴۰۴)، در پیامی اعلام کرد که طی روزهای گذشته با احزاب سیاسی و نیروهای امنیتی منطقه جلساتی برگزار کرده و بر لزوم هماهنگی کامل برای فراهم کردن زمینه‌ای مناسب جهت برگزاری انتخاباتی شفاف و عادلانه تأکید کرده است.

تضمین برگزاری انتخاباتی شفاف

نوخشه ناصح تأکید کرد: «همه باید به طور کامل به قوانین و دستورالعمل‌های کمیسیون عالی مستقل انتخابات پایبند باشند. ما بر بی‌طرفی کامل تمام نهادها و ادارات دولتی نظارت دقیق خواهیم داشت و به هیچ وجه اجازه‌ی استفاده از امکانات عمومی برای تبلیغات انتخاباتی داده نخواهد شد.»

وی افزود: «حلبچه همواره نماد همزیستی و اتحاد بوده و انتظار داریم در این فرایند ملی نیز بار دیگر این پیام قدرتمند را تکرار کرده و نمونه‌ای برجسته از یک روند دموکراتیک و بدون مشکل، چه در دوران تبلیغات و چه در روز رأی‌گیری، ارائه دهد.»

جزئیات انتخابات از زبان کمیسیون

پیشتر در روز چهارشنبه، ۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴)، جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، به وب‌سایت کوردستان ٢٤ گفته بود که شورای کمیسیون، فهرست نهایی نامزدهای انتخابات پارلمانی را تصویب کرده است. بر این اساس، ۷۷۶۸ نامزد تأیید شده‌اند که از این تعداد ۵۵۲۰ نفر مرد و ۲۲۴۸ نفر زن هستند.

به گفته‌ی غلای، کارزار انتخاباتی از روز جمعه، ۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۱ مهر ۱۴۰۴)، آغاز شده و صبح روز شنبه، ۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آبان ۱۴۰۴)، به پایان خواهد رسید. انتخابات سراسری پارلمان عراق قرار است در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شود.