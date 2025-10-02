تقدیر پارلمان آلمان از بنیاد خیریه بارزانی: مایهی افتخار ملت کورد است
هیئتی بلندپایه از پارلمان فدرال آلمان با اهدای جایزهی تقدیر به بنیاد خیریه بارزانی، فعالیتهای انساندوستانهی این نهاد را ستود
هیئتی از پارلمان فدرال آلمان و شماری از نمایندگان نهادهای رسمی و مهم این کشور، با اهدای جایزهی تقدیر به بنیاد خیریه بارزانی، از خدمات انساندوستانه و فراگیر این بنیاد قدردانی کردند.
یکی از اعضای پارلمان آلمان در این دیدار تأکید کرد: «ملت کورد حق دارد به داشتن نهادی همچون بنیاد خیریه بارزانی افتخار کند.»
تقدیر از فعالیتهای انساندوستانه
روز پنجشنبه، ۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۰ مهر ۱۴۰۴)، یک هیئت بلندپایهی بینالمللی متشکل از سردار یوکسل، نمایندهی پارلمان فدرال آلمان از حزب حاکم (SPD) و عضو کمیتهی روابط بینالملل، کلاوس انگل، رئیس پیشین هیئت مدیرهی شرکت انرژی (Evonik) و عضو شورای سرمایهگذاری آلمان، هندریک گروس، مسئول مؤسسهی رسانهای Schwäbische Medien و سازمان (Helfen bringt Freude)، شیرزاد توماس، مدیرکل مؤسسهی (Caritas – Essen) در عراق و دنیز کارتال، عکاس و روزنامهنگار، از دفتر مرکزی بنیاد خیریه بارزانی در اربیل بازدید کردند.
در این بازدید، سردار یوکسل به طور رسمی جایزهی تقدیر پارلمان و سپاسنامهی شماری از نمایندگان پارلمان فدرال آلمان را به موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه بارزانی، اهدا کرد.
موسی احمد در این مراسم با اشاره به اینکه هیئت آلمانی به مدت ۱۰ سال از پروژههای بنیاد خیریه بارزانی حمایت کرده است، افزود که خدمات مشترک بسیاری به آوارگان، پناهجویان، کودکان بیسرپرست، افراد دارای نیازهای ویژه و کودکان مبتلا به اوتیسم ارائه شده است. وی همچنین اعلام کرد که در نوروز آینده، ۱۲ نمایندهی دیگر از پارلمان آلمان به اقلیم کوردستان سفر خواهند کرد.
توسعهی روابط آینده
در ادامه، سردار یوکسل، بنیاد خیریه بارزانی را «شریکی قابل اعتماد» توصیف کرد و گفت: «نمونهای مانند بنیاد خیریه بارزانی در تمام جهان کمیاب است.» وی ضمن تشکر از رئیس بنیاد افزود: «شما هزاران کیلومتر را برای دیدار با ما طی کردید و ما نیز تلاش میکنیم نام این بنیاد را در آلمان به صورت رسمی ثبت کنیم.»
یوکسل در پایان سخنان خود اعلام کرد که رئیس پارلمان فدرال آلمان وی را مأمور کرده تا سلام ویژهی ایشان را به رئیس و کارکنان بنیاد خیریه بارزانی برساند. وی افزود: «بسیار خوشحالیم که امروز اینجا هستیم و به نمایندگی از بوندستاگ (پارلمان آلمان)، این موفقیت را به شما تبریک میگوییم. ما قصد داریم در آینده همکاریهای خود را گسترش دهیم و این دیدار، صفحهی جدیدی در روابط میان کوردستان و آلمان است.»