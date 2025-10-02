رئیس اقلیم کوردستان در پیامی در آستانه‌ی آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی، از تمام جریانات سیاسی خواست با پایبندی به دستورالعمل‌های کمیسیون، کارزاری مدنی و به دور از تنش برگزار کنند

1 ساعت پیش

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز پنج‌شنبه، ۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۰ مهر ۱۴۰۴)، در پیامی به مناسبت آغاز کارزارهای انتخاباتی ششمین دوره‌ی پارلمان عراق، از همه‌ی طرف‌ها خواست تا با رعایت قوانین، انتخاباتی مدنی و آرام را رقم بزنند.

در پیام رئیس اقلیم کوردستان آمده است: «با آغاز تبلیغات انتخاباتی، از همه‌ی طرف‌ها می‌خواهم به دستورالعمل‌های کمیسیون پایبند بوده و کارزاری مدنی را برگزار کنند که بازتابی از همزیستی، رواداری و تنوع اقوام در کوردستان باشد و به تنش، تفرقه، ایجاد مزاحمت برای جامعه و برهم زدن آرامش شهروندان منجر نشود.»

وی تأکید کرد: «همه باید در تبلیغ سیاست‌ها و برنامه‌های خود آزاد باشند، اما هیچ فرد یا جریانی حق ندارد نفرت و کینه را ترویج دهد. مردم کوردستان باید به عنوان یک جامعه‌ی مدنی، رقابتی متمدنانه را در این فرآیند به نمایش بگذارند.»

نچیروان بارزانی در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به اهمیت حضور زنان گفت: «نامزدی زنان بسیار مهم و ارزشمند است و باید نام، جایگاه و احترام آنان حفظ شود.» وی افزود: «باید به نمادها و مقدسات همه‌ی اقوام احترام گذاشته شود و نیروهای امنیتی نیز باید وظیفه‌ی خود را در حفاظت از همه به صورت حرفه‌ای و بدون تبعیض انجام دهند.»

رئیس اقلیم کوردستان خطاب به نامزدهای انتخاباتی تأکید کرد که هدف نهایی نمایندگان منتخب از اقلیم کوردستان، خدمت به مردم کوردستان و عراق است و این هدف تنها با اتحاد، همبستگی و همکاری محقق خواهد شد. وی هشدار داد که نامزدها نباید در دوران تبلیغات به گونه‌ای علیه یکدیگر رفتار کنند که فردا امکان همکاری مشترک را از بین ببرد.

بر اساس اعلام کمیسیون عالی مستقل انتخابات، کارزارهای انتخاباتی از ساعت ۱۲ امشب آغاز می‌شود و انتخابات سراسری پارلمان عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.