فاز دوم پروژهی آبرسانی اضطراری اربیل وارد مرحلهی آزمایشی شد
به گفتهی مدیر آب اربیل، خط لولهی فازد دوم آبرسانی اضطراری اربیل، ظرفیت انتقال سه هزار متر مکعب آب در ساعت را دارد
مقامات ادارهی آب اربیل اعلام کردند که فاز دوم پروژهی آبرسانی اضطراری این شهر وارد مرحلهی آزمایشی شده است و انتظار میرود در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری کامل برسد.
رابر حسین، مدیر آب اربیل، روز پنجشنبه، ۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۰ مهر ۱۴۰۴)، به وبسایت کوردستان ٢٤ گفت: «آزمایش خط دوم از فاز دوم پروژهی آبرسانی اضطراری اربیل آغاز شده است.» وی افزود که این مرحلهی آزمایشی تا ۱۰ روز آینده ادامه خواهد داشت و پس از آن، این خط لوله به طور رسمی وارد مدار میشود. این خط جدید که ظرفیت انتقال سه هزار متر مکعب آب در ساعت را دارد، آب شرب شماری از محلات و مناطق شهر اربیل را تأمین خواهد کرد.
فاز دوم این پروژه، ۶۵ درصد از کل طرح را تشکیل میدهد و با تکمیل آن، این پروژهی حیاتی به طور ۱۰۰ درصد به پایان خواهد رسید.
پیش از این، فاز اول پروژهی آبرسانی اضطراری اربیل در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۹ تیر ۱۴۰۴) با حضور مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، افتتاح شده بود. مسرور بارزانی در آن زمان اعلام کرد: «این پروژه با بودجهی ۴۸۰ میلیون دلار ساخته میشود و آب آشامیدنی ۲۴ ساعته را برای شهروندان تأمین میکند. مایهی افتخار است که این طرح در زمانی بیسابقه توسط شرکتهای بومی و نیروی کار محلی اجرا شده است.»