1 ساعت پیش

هیئت دایرةالمعارف پارت دموکرات کوردستان جدیدترین اثر خود را با عنوان «چشم‌انداز همه‌پرسی استقلال کوردستان، سپتامبر ۲۰۱۷» منتشر کرد. این کتاب از دو بخش اصلی، به همراه یک ضمیمه و یادداشت‌ها تشکیل شده است.

بخش نخست کتاب شامل یک پژوهش علمی-آکادمیک با عنوان «ابعاد گوناگون همه‌پرسی استقلال کوردستان» است. این بخش هشت محور کلیدی را در بر می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به شکست دولت‌سازی در عراق پس از سال ۲۰۰۳، تزهای دولت کوردی و تغییرات نقشه سیاسی خاورمیانه، کاریزمای بارزانی و جایگاه ژئوپلیتیک اقلیم کوردستان، قانونی بودن همه‌پرسی استقلال کوردستان، حق تعیین سرنوشت در چارچوب حقوق بین‌الملل، و مواضع جامعه‌ی بین‌المللی و منطقه‌ای در قبال همه‌پرسی اشاره کرد.

بخش دوم این اثر به مجموعه‌ی اسناد، بیانیه‌ها، گزارش جلسات، پیام‌ها و سخنرانی‌های مرتبط با کارزار همه‌پرسی که تحت نظارت مستقیم مسعود بارزانی برگزار شد، اختصاص دارد.

پروژه‌ی «هیئت دایرةالمعارف پارت دموکرات کوردستان» با هدف معرفی، گردآوری، مستندسازی و انتشار تاریخ مبارزات این حزب، در سال ۲۰۱۴ به پیشنهاد مسرور بارزانی تأسیس شد.