تلاش برای بیرون کشیدن پیکر ۵۹ دانشآموز از زیر آوار مدرسه در اندونزی ادامه دارد
در پی فروریختن سالن نمازخانهی یک مدرسه، پنج دانشآموز جان باختند و مقامات امیدی به زندهماندن ۵۹ دانشآموز دیگر ندارند.
در پی فروریختن سالن نمازخانهی مدرسهای در اندونزی، پنج دانشآموز جان خود را از دست دادند و ۵۹ تن دیگر در زیر آوار گرفتار شدند. مقامات مسئول اعلام کردهاند که امیدی به زندهماندن دانشآموزان گرفتار شده وجود ندارد.
سوهاریانتو، مدیر آژانس ملی مدیریت بحران اندونزی، اعلام کرد: «از پهپادهای تخصصی و تجهیزات مختلف برای یافتن دانشآموزان گرفتار شده استفاده کردهایم، اما هیچ نشانهای از حیات که به ما اطمینان دهد آنها زندهاند، نیافتهایم.»
با ناامید شدن از یافتن بازماندگان، تیمهای امداد و نجات عملیات خود را بر استفاده از تجهیزات سنگین برای بیرون کشیدن پیکر قربانیان متمرکز کردهاند. خانوادههای دانشآموزان نیز با برپایی چادرهایی در نزدیکی محل حادثه، نمونههای DNA خود را به تیمهای پزشکی تحویل دادهاند تا پس از خروج اجساد، هویت فرزندانشان شناسایی شود.
بعدازظهر روز دوشنبه، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۷ مهر ۱۴۰۴)، سقف سالن نمازخانهی مدرسهی «الخوزینی اسلامی» به طور ناگهانی فروریخت. در آن زمان، بیش از ۱۰۰ دانشآموز در حال اقامهی نماز عصر بودند. واحید، یکی از دانشآموزان بازمانده، در توصیف حادثه گفت: «ابتدا انتهای سالن فرو ریخت و سپس تمام بخشهای دیگر. من توانستم خودم را نجات دهم و به چند دانشآموز دیگر نیز برای خروج کمک کردم.»