جنبش حماس، ضمن استقبال از تلاش‌های میانجی‌گران، اعلام کرد که با کلیات طرح موافق است، اما برخی بندها نیازمند مذاکرات بیشتر است

4 ساعت پیش

جنبش حماس شامگاه جمعه، ۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۱ مهر ۱۴۰۴)، پاسخ خود را به طرح پیشنهادی جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه، از طریق میانجی‌گران مصری و قطری ارائه داد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که با برخی از بندهای این طرح موافقت دارد، اما تأکید کرد که برخی دیگر از موارد نیازمند مذاکرات بیشتر است. این جنبش ضمن قدردانی از تلاش‌ها برای توقف جنگ و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، آمادگی خود را برای مذاکره از طریق میانجی‌گران درباره جزئیات اجرایی طرح اعلام کرد.

در پی این تحول، کاخ سفید اعلام کرد که در حال بررسی پاسخ حماس است و به زودی واکنش رسمی خود را اعلام خواهد کرد.

حماس همچنین با تحویل مدیریت نوار غزه به یک هیئت مستقل فلسطینی موافقت کرده و افزوده است که «آینده غزه باید در یک چارچوب ملی جامع» تعیین شود. این جنبش همچنین با آزادی تمام گروگان‌های اسرائیلی، اعم از زنده یا فوت‌شده، به شرط «فراهم شدن شرایط میدانی برای اجرای تبادل» موافقت کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، پس از اعلام این خبر، شماری از ساکنان نوار غزه در تجمعات شبانه به ابراز شادی پرداختند.