اوجالان: قرن جدید ترکیه باید بر اساس صلح و دموکراسی بنا شود

رهبر زندانی پ‌ک‌ک در دیدار با هیئتی از «حزب دم»، بر اهمیت «دموکراسی مبتنی بر مذاکره» برای حل مشکلات ترکیه تأکید کرد

4 ساعت پیش

هیئتی از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (حزب دم) با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک)، در زندان ایمرالی دیدار کرد. اوجالان در این دیدار تأکید کرد که قرن جدید جمهوری ترکیه باید بر پایه «قانون صلح و دموکراسی» استوار شود.

بر اساس بیانیه‌ای که روز شنبه، ۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۲ مهر ۱۴۰۴)، توسط هیئت اعزامی منتشر شد، این دیدار روز جمعه، ۳ اکتبر (۱۱ مهر)، به مدت سه ساعت و نیم انجام شده است. این هیئت متشکل از پروین بولدان، مدحت سانجار و فائق اوزگور ارول بود.

محورهای اصلی پیام اوجالان

اوجالان در پیام خود، «دموکراسی مبتنی بر مذاکره» را یکی از مهم‌ترین الگوهای حل بحران دانسته و خواستار به‌کارگیری این سازوکار برای حل مشکلات ترکیه شده است.

او با اشاره به «فرایند صلح و جامعه دموکراتیک» که یک سال پیش آغاز شده بود، اظهار داشت که این فرایند توانست وضعیت عدم درگیری را در ترکیه حاکم کند و از وقوع خطرات بزرگ جلوگیری نماید. وی همچنین از تمام کسانی که در این مسیر نقش‌آفرینی کرده‌اند، تشکر کرد.

رهبر زندانی پ‌ک‌ک با تأکید بر بیانیه ۲۷ فوریه، پیشرفت فرایند صلح را «وابسته به الزامات سیاسی و قانونی» دانست و خواستار تعریف و اجرای صحیح این الزامات در مرحله کنونی شد.

در بخش دیگری از بیانیه هیئت حزب دم آمده است که وضعیت سلامتی و روحیه عبدالله اوجالان «مانند همیشه بسیار خوب، سالم و با اعتماد به نفس» بوده است.