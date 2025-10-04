شش تن در خوزستان و یک تن دیگر در سنندج به اتهاماتی نظیر «اقدامات مسلحانه» و «تروریسم» به دار آویخته شدند

2 ساعت پیش

خبرگزاری میزان، رسانه‌‌ی رسمی قوه‌ی قضائیه ایران، روز شنبه، ۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۲ مهر ۱۴۰۴)، از اجرای حکم اعدام هفت نفر در دو پرونده جداگانه در استان‌های خوزستان و کوردستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، شش نفر در استان خوزستان به اتهام عضویت در یک گروه که «تروریستی و تجزیه‌طلب» توصیف شده، اعدام شده‌اند. قوه‌ی قضائیه اتهامات این افراد را، که نامشان فاش نشده است، «حمله مسلحانه به بانک‌ها و مراکز نظامی»، «بمب‌گذاری»، «کشتن تعدادی از نیروهای انتظامی» و «همکاری با اسرائیل» عنوان کرده است.

اجرای حکم یک زندانی در سنندج

در خبری دیگر، میزان از اعدام فردی به نام سامان محمدی خیاره در سنندج خبر داد. اتهامات او «محاربه»، «عضویت در گروه‌های تروریستی و تکفیری» و «طراحی و سرکردگی ترور محمد شیخ‌الاسلام» اعلام شده است.

محمد شیخ‌الاسلام، نماینده‌ی سنندج در مجلس خبرگان رهبری، در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۸۸ در مقابل مسجدی در سنندج به قتل رسید. قوه قضائیه اعلام کرده است که سامان محمدی خیاره از اعضای یک «گروهک تروریستی-تکفیری» بوده و در عملیات‌های مسلحانه در داخل ایران مشارکت داشته است.