یک بالگرد امدادی که برای نجات یک کوهنورد به ارتفاعات اشترانکوه اعزام شده بود، با ۹ سرنشین دچار صانحه شد

3 ساعت پیش

عصر جمعه، ۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۱ مهر ۱۴۰۴)، یک فروند بالگرد امدادی جمعیت هلال‌احمر در ارتفاعات اشترانکوه استان لرستان سقوط کرد که در پی آن، دست‌کم دو تن از سرنشینان آن جان باختند.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، این بالگرد ۹ سرنشین شامل کادر پروازی و امدادگران داشت. مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان نیز تأیید کرد که خلبان و کمک‌خلبان این پرواز در این سانحه جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، سایر سرنشینان مجروح شده و در پناهگاه اشترانکوه مستقر هستند.

این بالگرد در پی اعلام وضعیت اضطراری برای یک کوهنورد در ارتفاعات «سن‌بران» اشترانکوه، از استان کرمانشاه به منطقه اعزام شده بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان گفت: «تیم‌های امدادی در تلاش هستند تا به محل حادثه دسترسی پیدا کنند و اقدامات لازم برای انتقال مصدومان و بررسی کامل شرایط انجام شود.»

محمد خوشنام، اپراتور مرکز کنترل و عملیات هلال‌احمر لرستان، نیز اعلام کرد که تاکنون ۱۰ تیم امدادی به محل اعزام شده و عملیات نجات ادامه دارد. دادگستری استان لرستان نیز از صدور دستور قضایی برای پیگیری این حادثه خبر داده است.