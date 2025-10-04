ناتو مقر فرماندهی شمال اروپا را در نزدیکی مرز روسیه افتتاح کرد

ستاد فرماندهی که در شهر میکلی فنلاند واقع شده است، مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات زمینی ناتو در منطقه را بر عهده خواهد داشت.

مقر فرماندهی نیروهای زمینی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای کشورهای شمال اروپا، روز جمعه، ۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۱ مهر ۱۴۰۴)، به‌طور رسمی در شهر میکلی فنلاند، در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری از مرز این کشور با روسیه، افتتاح شد.

آنتی هاکانن، وزیر دفاع فنلاند، در این مراسم گفت: «در پاییز ۲۰۲۳، به عنوان یک عضو جدید ناتو، هدف اولیه خود را تأسیس یک مقر ناتو در فنلاند تعیین کردیم. این هدف در نشست وزیران دفاع ناتو در ژوئن ۲۰۲۴ تأیید شد و اکنون، پس از یک سال، این مقر افتتاح می‌شود.» او تأکید کرد که فعالیت این ستاد، «امنیت ناتو و فنلاند را افزایش خواهد داد.»

بر اساس بیانیه وزارت دفاع فنلاند، این ستاد وظیفه برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات زمینی ناتو در شمال اروپا را بر عهده دارد. در شرایط عادی، این ستاد مسئول برگزاری تمرین‌های آموزشی و سایر فعالیت‌ها خواهد بود و در شرایط بحرانی، بر عملیات دفاعی در منطقه نظارت خواهد کرد.

در حال حاضر حدود ۱۰ نفر در این مقر مستقر هستند و انتظار می‌رود شمار کارکنان آن در زمان صلح به ۵۰ نفر افزایش یابد. این ستاد جدید که فعالیت غیررسمی خود را از اول سپتامبر آغاز کرده بود، به ستاد مرکزی ناتو در نورفولک واقع در ساحل شرقی ایالات متحده گزارش خواهد داد.