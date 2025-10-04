امیدها برای صلح در غزه افزایش یافت

با پذیرش اولیه‌ی طرح پیشنهادی رئیس‌جمهوری آمریکا، مصر میزبان مذاکرات آتش‌بس و آینده‌ی غزه خواهد بود

1 ساعت پیش

پس از ماه‌ها درگیری ویرانگر در نوار غزه، جنبش حماس با طرح آتش‌بس پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، موافقت اولیه خود را اعلام کرد.

این موافقت موجی از واکنش‌های مثبت بین‌المللی را به دنبال داشته و امیدها برای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن آرامش به منطقه را افزایش داده است.

استقبال ترکیه و اروپا

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، روز شنبه، ۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۲ مهر ۱۴۰۴)، با استقبال از پاسخ حماس، آن را «گامی سازنده و مهم در راستای دستیابی به صلح پایدار» توصیف کرد. اردوغان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) بر لزوم توقف فوری حملات اسرائیل و پایبندی به برنامه آتش‌بس تأکید کرد. وی همچنین افزود: «باید تمام گام‌ها بدون تأخیر برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه و تضمین صلح دائمی برداشته شوند. این کشتار که وجدان جهانی را عمیقاً جریحه‌دار کرده، باید پایان یابد.» رئیس‌جمهوری ترکیه تأکید کرد که کشورش «تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا مذاکرات بهترین نتیجه را برای ملت فلسطین داشته باشد و راه‌حل دو دولتی، که مورد حمایت جامعه بین‌المللی است، اجرا شود.»

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز آمادگی حماس برای آزادسازی گروگان‌ها را «اقدامی انگیزشی» خواند و گفت: «این گام پنجره‌ای واقعی از امید را برای آتش‌بس در نوار غزه باز می‌کند.» فون در لاین تأکید کرد که «آتش‌بس و آزادی همه گروگان‌ها در دستان ما است.»

آغاز مذاکرات در مصر و آینده غزه

به دنبال موافقت حماس، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که قرار است عصر شنبه، هیئتی از مذاکره‌کنندگان حماس، هیئتی اسرائیلی به ریاست رون درمر، وزیر امور راهبردی، و استیو ویتکوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، وارد قاهره، پایتخت مصر شوند.

بر اساس همین منابع، مذاکرات مرحله اول طرح ترامپ قرار است یکشنبه، ۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ مهر ۱۴۰۴)، با حضور هیئت‌های حماس و اسرائیل و میانجی‌گران مصری، قطری و ترکیه‌ای در مصر آغاز شود.

در همین راستا، یک رهبر حماس به خبرگزاری «فرانس‌پرس» اعلام کرد که مصر میزبان کنفرانسی با حضور گروه‌های فلسطینی برای تعیین آینده نوار غزه پس از پایان جنگ خواهد بود. وی افزود که مصر «به زودی آماده‌سازی‌ها و دعوت‌ها را برای میزبانی و نظارت بر گفت‌وگوی فراگیر فلسطینی-فلسطینی درباره وحدت فلسطین و آینده غزه آغاز خواهد کرد.» یکی از محورهای اصلی این کنفرانس، گفت‌وگو درباره مدیریت نوار غزه از طریق یک کمیته یا هیئت مستقل متشکل از شخصیت‌های متخصص و مستقل خواهد بود تا به طور موقت امور منطقه را اداره کند تا زمانی که قدرت در تمامی سرزمین‌های فلسطین متحد شود.

پاسخ حماس و واکنش آمریکا و اسرائیل

حماس در پاسخ به طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ، با بخش‌هایی از آن موافقت کرده، اما تأکید نموده است که برخی دیگر از مفاد نیاز به گفت‌وگوی بیشتر دارند. یکی از نکات کلیدی که حماس پذیرفته، آزادسازی تمامی گروگان‌های اسرائیلی در ازای آزادی زندانیان فلسطینی است. حماس همچنین آمادگی خود را برای تحویل اداره نوار غزه به یک هیئت مستقل فن‌سالار (تکنوکرات) با توافق ملی فلسطینی و حمایت عربی و اسلامی اعلام کرده است.

دونالد ترامپ نیز در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» از پاسخ حماس استقبال کرد و آن را «گامی مثبت» خواند. او گفت: «بر اساس بیانیه‌ای که حماس تازه منتشر کرده است، من فکر می‌کنم آنها آماده صلح پایدار هستند. اسرائیل باید فوراً بمباران غزه را متوقف کند تا بتوانیم گروگان‌ها را به سلامت و سرعت خارج کنیم! در حال حاضر، انجام این کار بسیار خطرناک است.» وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این تحولات بهترین فرصت برای صلح باشد و تأکید کرد که «این موضوع تنها به غزه محدود نمی‌شود، بلکه به صلحی دیرینه در خاورمیانه مرتبط است.»

اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا، دولت اسرائیل را غافلگیر کرده است. منابع خبری اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیش از این پاسخ حماس را رد کردن طرح تلقی کرده بود. با این حال، دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای اعلام کرد که اسرائیل «آماده اجرای فوری مرحله اول طرح رئیس‌جمهوری ترامپ برای آزادی بی‌درنگ تمامی گروگان‌ها» است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که دستور کاهش فعالیت‌های تهاجمی در غزه را دریافت کرده است.

جامعه‌ی بین‌المللی به طور گسترده از این تحولات استقبال کرده است. سازمان ملل متحد، قطر، مصر و چندین کشور اروپایی ابراز امیدواری کرده‌اند که این گام به پایان جنگ و بازگشت آرامش به منطقه منجر شود. این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که جنگ غزه برای نزدیک به دو سال ادامه داشته و منجر به کشته شدن ده‌ها هزار نفر، که اکثریت آن‌ها زن و کودک بوده‌اند، شده است.