وزیر جنگ آمریکا، رئیس ستاد عملیات نیروی دریایی را برکنار کرد

درحالی‌که که دونالد ترامپ از برگزاری بزرگترین جشن تاریخ نیروی دریایی در ویرجینیا خبر داد، فرمانده‌ی ستاد عملیات نیروی دریایی آمریکا برکنار شد

4 ساعت پیش

پیت هگزت، وزیر جنگ ایالات متحده، جان هریسون، رئیس ستاد عملیات نیروی دریایی این کشور را از سمت خود برکنار کرد. این خبر روز شنبه، ۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۲ مهر ۱۴۰۴)، توسط مجله «پالیتیکو» به نقل از چند مقام پنتاگون منتشر شد.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) با انتشار بیانیه‌ای این خبر را تأیید و اعلام کرد: «هریسون دیگر به عنوان رئیس ستاد عملیات نیروی دریایی فعالیت نخواهد کرد. ما از خدمات او برای این وزارتخانه سپاسگزاریم.»

جشن ناوگان دریایی

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرده است که میزبان مراسم «سان دیدن از ناوگان دریایی» در نورفولک ایالت ویرجینیا خواهد بود. او تأکید کرد: «این بزرگترین جشنی خواهد بود که در تاریخ نیروی دریایی برگزار می‌شود.»

ترامپ افزود: «با افتخار اعلام می‌کنم که روز یکشنبه، ۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ مهر ۱۴۰۴)، برای ادای احترام به مردان و زنان شجاع نیروی دریایی، میزبان این مراسم در نورفولک خواهم بود. بانوی اول، وزیر جنگ بزرگ ما، پیت هگزت، و وزیر نیروی دریایی، جان فیلان، نیز ما را در بزرگداشت دویست و پنجاهمین سالگرد اقتدار دریایی ایالات متحده همراهی خواهند کرد.»

زنجیره برکناری‌ها در پنتاگون

این برکناری، جدیدترین مورد از یک سری تغییرات و برکناری‌ها در پنتاگون است که توسط هگزت از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شده است. پیش از این نیز شماری از دستیاران ارشد او، از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش و تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی، نیروی هوایی و گارد ساحلی از سمت‌های خود کنار گذاشته شده بودند.