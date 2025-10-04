وزیر نفت عراق: بیش از یک میلیون بشکه نفت از اقلیم کوردستان دریافت شده است

وزیر نفت عراق اعلام کرد که پس از دو سال توقف، صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق خط لوله‌ی عراق – ترکیه به بندر جیهان از سر گرفته شده است

حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، روز شنبه، ۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۲ مهر ۱۴۰۴)، به خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کرد که دولت فدرال تاکنون بیش از یک میلیون بشکه نفت از اقلیم کوردستان دریافت کرده است.

عبدالغنی اظهار داشت: «چند روز پیش، پس از توقفی بیش از دو ساله، فرایند صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق خط لوله‌ی عراق – ترکیه به بندر جیهان از سر گرفته شد.» او افزود: «این اولین بار است که دولت فدرال نفت تولیدی اقلیم را دریافت و بر فرایند صادرات آن به بازارهای جهانی نظارت می‌کند.»

نخستین محموله‌ی صادراتی

وزیر نفت عراق همچنین توضیح داد: «میزان نفتی که تاکنون دریافت کرده‌ایم، به بیش از یک میلیون بشکه رسیده است.» وی فاش کرد که اولین کشتی نفتکش با محموله‌ی ۶۵۰ هزار بشکه در بندر جیهان لنگر انداخته است.

عبدالغنی تأکید کرد: «بارگیری این کشتی به اتمام خواهد رسید و به مقصد قراردادشده حرکت خواهد کرد.» به باور او، «این گام یک دستاورد بزرگ برای دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان در جهت موفقیت‌آمیز بودن فرایند ازسرگیری صادرات نفت اقلیم و تأمین درآمدهای لازم برای بودجه عمومی دولت است.»

شایان ذکر است که فرایند ازسرگیری صادرات نفت از میدان‌های اقلیم کوردستان، شنبه گذشته، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴)، آغاز شد. پیشتر، علی نزار شطری، مدیرعامل شرکت بازاریابی نفت ملی عراق (سومو)، تأکید کرده بود که اجرای توافقنامه‌ی صادرات نفت اقلیم از روز شنبه آغاز خواهد شد و تمامی درآمدهای آن به خزانه دولت بازگشته و به بودجه فدرال واریز خواهد شد.