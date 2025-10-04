این نمایشگاه با مشارکت بیش از ۲۵۰ ناشر داخلی و بین‌المللی، تا ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر سلیمانیه، روز شنبه، ۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۲ مهر ۱۴۰۴)، گشایش یافت. این رویداد فرهنگی قرار است تا ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) ادامه یابد و هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب به روی بازدیدکنندگان باز است.

در این نمایشگاه، بیش از ۲۵۰ مرکز چاپ و نشر مشارکت دارند که ۷۰ درصد آن‌ها ناشران بین‌المللی و ۳۰ درصد داخلی هستند. کتاب‌ها و محصولات چاپی از بیش از ۱۶ کشور مختلف به نمایش گذاشته شده‌اند که شامل هزاران عنوان متنوع می‌شود.

یکی از بازدیدکنندگان نمایشگاه در این باره گفت: «این نمایشگاه در مقایسه با سال‌های گذشته هنوز شور و شوق لازم را ندارد، اما به تدریج مردم در حال بازدید هستند و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده تعداد بازدیدکنندگان افزایش یابد.»

همین شهروند در خصوص علاقه خوانندگان، اشاره کرد که تقاضا برای کتاب‌های انگلیسی در مقایسه با کتاب‌های کوردی بیشتر است، با وجود اینکه مراکز نشر داخلی تلاش کرده‌اند آثار بهتری را ارائه دهند.

شایان ذکر است که در حاشیه این نمایشگاه، هر روز چندین فعالیت و پنل ادبی و فرهنگی متنوع برگزار می‌شود.