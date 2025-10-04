سفر هئیت اتاق صنایع استانبول با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و روابط تجاری میان اربیل و استانبول در اوایل سال آینده میلادی انجام خواهد شد

3 ساعت پیش

اتاق بازرگانی و صنایع اربیل روز جمعه، ۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۱ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که هیئتی بلندپایه از اتاق صنایع استانبول در اوایل سال آینده میلادی به منظور توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری، به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، سفر خواهد کرد.

این تصمیم در پی دیدار هیئتی از اتاق بازرگانی اربیل به ریاست گیلان حاجی سعید با اردال باغچه‌وان، رئیس اتاق صنایع استانبول و شماری از اعضای آن اتخاذ شد.

بر اساس بیانیه‌ی منتشر شده، در این نشست که در مقر اصلی اتاق صنایع استانبول برگزار شد، طرفین درباره روابط اقتصادی میان اربیل و استانبول و نقش دو اتاق در گسترش فعالیت‌های تجاری گفتگو کردند.

در این دیدار بر اهمیت موقعیت راهبردی اربیل تأکید و لزوم توسعه روابط و اجرای پروژه‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا، مقرر شد هیئتی بزرگ از فعالان صنعتی استانبول در ابتدای سال آینده از اربیل بازدید کند.