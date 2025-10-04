بیگرد طالبانی: هشت سد در دوره نهم کابینه دولت اقلیم کوردستان تکمیل شده است

وزیر کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان اعلام کرد سدها احداث شده در دوره‌ی خدمت کابینه‌ی نهم ظرفیت ذخیره‌سازی بیش از ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب را دارند

3 ساعت پیش

بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آب دولت اقلیم کوردستان، روز جمعه، ۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۱ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که در دوره نهم کابینه، هشت سد با ظرفیت ذخیره‌سازی بیش از ۱۶۰ میلیون متر مکعب آب تکمیل شده است.

او در یک گفتگوی رسانه‌ای اظهار داشت: «در دوره نهم کابینه، برنامه اصلی ما در وزارت کشاورزی، ذخیره‌سازی آب بوده است و خوشبختانه توانستیم هشت سد را به بهره‌برداری برسانیم.»

پروژه‌های در دست اجرا

وزیر کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان افزود: «در حال حاضر عملیات اجرایی ۱۲ سد دیگر ادامه دارد. همچنین، با دولت فدرال عراق برای ساخت چهار سد راهبردی باکرمان، منداوه، دلگه و تق‌تق که به گنجینه‌های آبی عراق تبدیل خواهند شد، در حال مذاکره هستیم.»

سایر طرح‌های راهبردی آبی

در دوره نهم کابینه، علاوه بر ساخت ۸ سد، ۲۳ حوضچه نیز احداث شده و ۵۸ حوضچه دیگر در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. این پروژه‌ها نقش اساسی در شکوفایی بخش‌های کشاورزی و گردشگری، آبادانی روستاها، حفاظت از منابع شیلات و آب‌های زیرزمینی و تقویت امنیت آبی در اقلیم کوردستان خواهند داشت.

همچنین پروژه‌های راهبردی دیگری مانند طرح آب اضطراری سریع اربیل، که مشکل کم‌آبی این شهر را برای ۳۰ سال آینده برطرف می‌کند، و خط سوم پروژه آب دوکان-سلیمانیه، که مشکل آب سلیمانیه را برای ۲۵ سال آینده حل خواهد کرد، در حال اجرا هستند.