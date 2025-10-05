راهبرد و برنامهی کاری نامزدهای پارت دموکرات کوردستان برای انتخابات پارلمانی عراق
آغاز تبلیغات نامزدهای پارت دموکرات کوردستان در انتخابات عراق با شعار "همکاری، توافق و همبستگی"
نامزدهای پارت دموکرات کوردستان با شعار "همکاری، توافق و همبستگی" مبارزات انتخاباتی خود را برای پارلمان عراق آغاز کردهاند. خیابانها و اماکن عمومی با تصاویر و پوسترهای نامزدها تزئین شده و برنامه کاری آنها برای آینده عراق و اقلیم کوردستان تشریح میشود.
نامزدهای پارت دموکرات کوردستان بر اصول همکاری، تعادل و توافق تأکید میکنند و معتقدند که اگر عراق به این اصول پایبند باشد، بسیاری از مشکلات میان اربیل و بغداد حل خواهد شد. یکی از اولویتهای کاری نامزدهای پارت دموکرات، تصویب چندین قانون مهم است که تأثیر مستقیمی بر سیستم فدرالی و حقوق مردم کوردستان دارد.
ریبوار هادی، رئیس لیست پارت دموکرات در اربیل، به کوردستان ۲۴ میگوید: "سیستم فدرالی در عراق نامتوازن است، زیرا تنها شورای نمایندگان وجود دارد." وی افزود: "ما به قانون دادگاه فدرالی و شورای فدرالی نیاز داریم. در دورههای گذشته پیشنویس قانون را ارائه کردیم، اما به دلیل نیاز به ۲۲۰ رأی، نتوانستیم آن را تصویب کنیم. این موضوع در برنامه کاری آینده ما خواهد بود."
از سوی دیگر، نامزدها کار بر روی پیشنویس قوانین نفت و گاز و بودجه را از وظایف اصلی خود میدانند. محمد برادوستی، یکی از نامزدها، اظهار داشت: "ما باید نمایندهای واقعی در بغداد باشیم تا حقوق مردممان را به دست آوریم. پیشنویس قوانین نفت و گاز و بودجه از اولویتهای کاری ما خواهد بود."
همچنین، اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی به عنوان کلیدی برای حل مشکلات مناطق کوردستانی خارج از اداره اقلیم در نظر گرفته میشود. عمر هرمزی، نامزد پارت دموکرات، اعلام کرد: "اگر ماده ۱۴۰ به طور یکباره حل شود، بیشتر مشکلات مردم کورد حل خواهد شد."
نامزدهای پارت دموکرات همچنین اشاره میکنند که چندین قانون مربوط به حقوق و مستحقات مالی مردم کوردستان برای سالها نادیده گرفته شده و تلاش جدی برای اجرای آنها انجام خواهند داد.
عمران نجمالدین، نامزد دیگر، بر اهمیت بخش آموزش و پرورش تأکید کرده و میگوید: "آموزش و پرورش سرآمد همه فرایندها است. اگر آموزش و پرورشی خوب داشته باشیم، مهندس، پزشک، ارتش و امنیت خوبی خواهیم داشت."
پارت دموکرات کوردستان با لیست شماره ۲۷۵ در بیشتر حوزههای انتخاباتی نامزد دارد و هدف آن تبدیل شدن به حزب اول عراق و اقلیم کوردستان است تا بتواند قویتر از حقوق قانونی مردم کوردستان دفاع کند.