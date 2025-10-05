اخبار

رامی عبدالرحمن: امیدواریم سوریه مانند اربیل آباد و باثبات باشد

مدیر دیدەبان حقوق بشر سوریە به اربیل سفر کرده است

رامی عبدالرحمن، مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه،
رامی عبدالرحمن، مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه،
کوردستان

مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه، پس از اولین سفر خود به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، این شهر را ستایش کرده و آن را نمونه‌ای از آبادانی، همزیستی و ثبات می‌داند و می‌گوید: "امیدوارم سوریه در آینده مانند اربیل شود."

رامی عبدالرحمن، مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه، شنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۲ مهر ۱۴۰۴)، در شبکه اجتماعی فیس‌بوک نوشت: "در اولین سفرم به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، شهری را دیدم که زیبایی‌اش وصف‌ناپذیر است؛ شهری پر از زندگی، شکوه، تنوع را در خود جای داده با روحیه‌ای از بخشش و مردمانش بر ارزش‌های سخاوت و انسانیت گرد آمده‌اند."

مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه آرزو می‌کند کشورش جای پای اربیل بگذارد و می‌نویسد: "ما رؤیا می‌بینیم که سوریه گام‌های اربیل را بردارد؛ شهری که بر حملات تروریسم پیروز شد، آینده‌ای درخشان و پرفروغ برای خود ترسیم کرده است. شهری که بوی تمدن باستان با زیبایی آبادانی و روح پیشرفت در هم آمیخته است."

وی همچنین می‌گوید: "اربیل برای من مانند خانه‌ای دیگر ظاهر شد که مردمانش قلبی بزرگ دارند و فرزندانش از همه طوایف، ادیان و اقوام مختلف را گرد هم آورده، تا به ترکیبی یکپارچه تبدیل شده‌اند که این امر امنیت را تقویت و رفاه را افزایش می‌دهد."

 

 
مصطفی ابراهیم ,
Fly Erbil Advertisment