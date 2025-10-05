رامی عبدالرحمن: امیدواریم سوریه مانند اربیل آباد و باثبات باشد

مدیر دیدەبان حقوق بشر سوریە به اربیل سفر کرده است

5 ساعت پیش

مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه، پس از اولین سفر خود به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، این شهر را ستایش کرده و آن را نمونه‌ای از آبادانی، همزیستی و ثبات می‌داند و می‌گوید: "امیدوارم سوریه در آینده مانند اربیل شود."

رامی عبدالرحمن، مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه، شنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۲ مهر ۱۴۰۴)، در شبکه اجتماعی فیس‌بوک نوشت: "در اولین سفرم به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، شهری را دیدم که زیبایی‌اش وصف‌ناپذیر است؛ شهری پر از زندگی، شکوه، تنوع را در خود جای داده با روحیه‌ای از بخشش و مردمانش بر ارزش‌های سخاوت و انسانیت گرد آمده‌اند."

مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه آرزو می‌کند کشورش جای پای اربیل بگذارد و می‌نویسد: "ما رؤیا می‌بینیم که سوریه گام‌های اربیل را بردارد؛ شهری که بر حملات تروریسم پیروز شد، آینده‌ای درخشان و پرفروغ برای خود ترسیم کرده است. شهری که بوی تمدن باستان با زیبایی آبادانی و روح پیشرفت در هم آمیخته است."

وی همچنین می‌گوید: "اربیل برای من مانند خانه‌ای دیگر ظاهر شد که مردمانش قلبی بزرگ دارند و فرزندانش از همه طوایف، ادیان و اقوام مختلف را گرد هم آورده، تا به ترکیبی یکپارچه تبدیل شده‌اند که این امر امنیت را تقویت و رفاه را افزایش می‌دهد."