سوریه اولین انتخابات پارلمانی خود را پس از سقوط رژیم اسد برگزار میکند
فرایند انتخابات سوریە از ٥ اکتبر آغاز میشود
امروز یکشنبه، ۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ مهر ۱۴۰۴)، سوریه فرایند رأیگیری برای انتخاب اولین پارلمان خود را پس از سقوط رژیم بشار اسد در ماه دسامبر گذشته، انجام میدهد. این فرایند از طریق هیئتهای انتخاباتی و نه به شیوه رأیگیری عمومی مدیریت میشود.
مراکز رأیگیری از ساعت ۹:۰۰ صبح گشایش یافته و در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر بسته میشوند، با احتمال تمدید زمان تا ساعت ۴:۰۰ عصر. پس از پایان رأیگیری، فرایند شمارش آرا آغاز شده و قرار است نتایج نهایی در روزهای دوشنبه یا سهشنبه آینده اعلام شود.
برای این انتخابات، سیستمی ویژه پیروی شده که در آن تنها اعضای معتمد 'هیئتهای انتخاباتی' در مناطق مختلف حق رأی دارند. مسئولان دلیل این امر را نبود آمار دقیق جمعیت و آواره شدن میلیونها شهروند به دلیل جنگ میدانند.
پارلمان جدید از ۲۱۰ عضو تشکیل خواهد شد و دوره فعالیت آن دو سال و نیم خواهد بود. برای این انتخابات، ۱۵۷۸ نامزد رقابت میکنند که ۱۴ درصد آنها زن هستند.
به دلیل مسائل امنیتی و سیاسی، انتخابات در برخی مناطق استانهای رقه و حسکه، کل استان سویدا، و مناطق شمال شرقی تحت کنترل کوردها به تعویق افتاده است. به همین دلیل، پیشبینی میشود ۱۹ کرسی پارلمان خالی بمانند.
نظارت کامل بر این فرایند توسط "کمیته عالی انتخابات مجلس خلق" انجام میشود.