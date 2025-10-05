هنگام حمله‌ی موشکی حوثی‌ها به اسرائیل، آژیر هشدار چندین منطقه‌ به صدا در آمد

ارتش اسرائیل روز یکشنبه، ۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور توانسته است یک موشک را که از یمن به سوی آن شلیک شده بود، رهگیری و خنثی کند.

بر اساس بیانیه‌ای از ارتش اسرائیل، پس از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در چندین منطقه از این کشور، سیستم پدافند هوایی با موفقیت این موشک را رهگیری کرده است.

جنگ میان اسرائیل و حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ۱۴۰۴) آغاز شده است. حوثی‌های یمن به طور مداوم موشک و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک می‌کنند. بیشتر این تلاش‌ها توسط سیستم پدافند هوایی اسرائیل خنثی شده‌اند.

حوثی‌ها که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند، اعلام کرده‌اند که حملاتشان در راستای حمایت از فلسطینیان نوار غزه است. همچنین، این گروه به کشتی‌های تجاری که از دریای سرخ عبور می‌کنند و به گمان آن‌ها با اسرائیل ارتباط دارند، حمله کرده‌اند.

در مقابل، اسرائیل نیز برای چندین ماه است که حملات هوایی به مواضع و زیرساخت‌های حوثی‌ها در یمن انجام داده است.