مذاکرات حماس و اسرائیل درباره‌ی آتش‌بس غزه قرار است امروز در قاهره آغاز شود

5 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، شنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۲ مهر ۱۴۰۴)، در شبکه اجتماعی (تروث) نوشت: "پس از مذاکرات، اسرائیل با عقب‌نشینی نیروهایش به خطی که مشخص کرده بودیم، موافقت کرده است."

رئیس جمهور امریکا همچنین اشاره کرد: "به محض اینکه حماس به آتش‌بس پایبند شد، این نیروها بلافاصله به آن خط بازمی‌گردند و روند آزادی اسیران آغاز خواهد شد. همزمان، شرایط مناسبی برای مرحله بعدی عقب‌نشینی نیروها فراهم خواهیم کرد."

ترامپ، همچنین بیان کرد که با اجرای این گام‌ها، فجایع و درگیری‌های سه‌هزار ساله خاورمیانه به پایان خواهد رسید.

همین امروز شنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در شبکه اجتماعی (تروث) نوشته بود: "اسرائیل به طور موقت بمباران غزه را به منظور آزادی اسیران و موفقیت روند صلح در خاورمیانه متوقف کرده است و من از این تلاش قدردانی می‌کنم." رئیس جمهور امریکا تأکید کرد که حماس باید در اقدامات خود عجله کند، در غیر این صورت توافق را لغو خواهد کرد، زیرا تحمل تأخیر را ندارد.

همزمان کاخ سفید اعلام کرده است که استیو ویتکوف، فرستاده ویژه امریکا، و جرد کوشنر، به عنوان نماینده رئیس جمهور امریکا، برای مذاکرات آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها، به سوی مصر حرکت کرده‌اند.

همچنین قاهره نیوز گزارش داده است که هر دو هیئت حماس و اسرائیل برای آغاز مذاکرات درباره تنظیم شرایط میدانی برای تبادل تمامی گروگان‌ها، بر اساس پیشنهاد ترامپ در قاهره، حرکت کرده‌اند که فردا آغاز شده و برای دو روز ادامه خواهد داشت.