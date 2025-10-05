عراق و ایران بیش از ۱۰۰ پیکر قربانیان جنگ را مبادله کردند

عراق و ایران پیکر‌های ١٠٠ قربانی جنگ میان دو کشور در دهه‌ی هشتاد میلادی را مبادله کردند

3 ساعت پیش

امروز یکشنبه، ۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ مهر ۱۴۰۴)، در گذرگاه مرزی شلمچه در استان بصره، مراسمی برای تبادل پیکرهای سربازان عراقی و ایرانی برگزار شد. این سربازان در جنگ هشت‌ساله بین دو کشور در دهه هشتاد قرن گذشته کشته شده بودند.

به گزارش رسانه‌های عراقی، مراسم تحویل پیکرهای قربانیان جنگ ایران و عراق بین دو کشور در گذرگاه مرزی شلمچه در شرق بصره آغاز شده است. اشاره شده که "تعداد پیکرها شامل ۷۰ عراقی و ۴۸ ایرانی بوده است." همچنین بیشتر پیکرهای عراقی شناسایی نشده‌اند.

تبادل پیکرهای قربانیان بین عراق و ایران بر اساس توافق‌نامه ژنو است که از سال ۲۰۰۸ امضا شده است، اما آمار رسمی درباره مجموع تعداد پیکرها فاش نشده است.

روابط عراق و ایران از سال ۲۰۰۳ و پس از سقوط رژیم سابق صدام حسین، بهبود یافته است.