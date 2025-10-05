نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و سفیر جدید اندونزی در عراق دیدار و گفتگو کردند

1 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴ (۵ اکتبر ۲۰۲۵)،از دیدیک ایکو پوجیانتو، سفیر جدید اندونزی در عراق، استقبال کرد.

نخست‌وزیر بارزانی انتصاب سفیر را تبریک گفت و حمایت دولت اقلیم کوردستان را برای موفقیت در مأموریت وی ابراز داشت.

سفیر اندونزی از پیشرفت و آبادانی اقلیم کوردستان تمجید کرد و تمایل کشورش را برای توسعه روابط دوجانبه، به ویژه در زمینه مبادلات تجاری، تأیید کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، وضعیت معیشتی و تسهیلات و همکاری‌های نهادهای ذی‌ربط برای اتباع اندونزیایی در اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.