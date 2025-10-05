نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان روز جهانی معلم را تبریک گفت و اظهار داشت: "از آن‌ها برای ادامه رسالت مقدسشان سپاسگزارم"

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴ (۵ اکتبر ۲۰۲۵)، در پستی در شبکه اجتماعی 'ایکس' روز جهانی معلم را به "معلمان عزیز کوردستان" تبریک گفت.

نخست‌وزیر بارزانی از معلمان "برای ادامه رسالت مقدسشان و تربیت نسل‌های ما" قدردانی کرد.

ڕۆژی جیهانیی مامۆستایان لە مامۆستایانی خوشەویستی کوردستان پیرۆز بێت.



سوپاسیان دەکەم بۆ درێژەدان بە ئەرکە پیرۆزەکەیان و پێگەیاندنی نەوەکانمان. pic.twitter.com/STEekdQYTY — Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 5, 2025

تقدیر از فداکاری معلمان

پیش از این، یکشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵)، نخست‌وزیر مسرور بارزانی در سخنرانی خود به مناسبت سال تحصیلی جدید ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (۲۰۲۵/۲۰۲۶) از معلمان قدردانی کرده و اظهار داشت: "علی‌رغم تمام مشکلات، سختی‌ها و عدم دریافت حقوق، آن‌ها به آموزش ادامه دادند. این معلمان میهن‌پرست، ملی‌گرا و دلسوز هرگز اجازه ندادند که آموزش متوقف شود یا دانش‌آموزان از تحصیل محروم بمانند. از این معلمان بسیار سپاسگزارم، آن‌ها واقعاً نمونه‌ای از افراد دلسوز و میهن‌پرست هستند که علی‌رغم تمام مشکلات، به کار خود ادامه دادند."

بر اساس آمارهای وزارت آموزش اقلیم کوردستان، بیش از ۱۴۸ هزار معلم رسمی و قراردادی و بیش از ۳۳ هزار کارمند، فرآیند آموزشی امسال را در اقلیم کوردستان اداره می‌کنند.