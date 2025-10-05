ریبر احمد: مهاجرت یک مسئولیت جهانی است و نیاز به راهحل ریشهای دارد
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان تأکید کرد: موضوع "مهاجرت یک مسئولیت جهانی است و نیاز به راهحل ریشهای دارد."
ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴ (۵ اکتبر ۲۰۲۵)، در نخستین نشست پیماننامه مهاجرت در اقلیم کوردستان، در سخنرانی خود اظهار داشت: "این نشست بازتاب مشارکت ما برای پیشبرد حکمرانی مهاجرت از طریق همکاری و گفتگو است."
وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد: "مهاجرت تنها یک مشکل منطقهای و ملی نیست، بلکه یک مسئولیت جهانی است؛ نیاز به رویکردی جامع از سوی دولت و تفاهم مشترک بین دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال برای حل آن دارد."
مهاجرت کوردها: از اجبار تا انتخاب
وزیر امور داخلی به تاریخ صد سال گذشته کوردستان اشاره کرد و گفت: "رژیمهای پی در پی عراق از آواره کردن و مجبور کردن ملت ما به ترک وطنشان دریغ نکردند، تنها به این دلیل که مردم کوردستان برای آزادی و استقلال تلاش کردند." ریبر احمد توضیح داد، پس از سرنگونی رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ و بهبود وضعیت اقتصادی اقلیم کوردستان تا سال ۲۰۱۴، موج معکوس مهاجرت آغاز شد و هزاران خانواده و فارغالتحصیل به وطن بازگشتند. او همچنین گفت: "در زمان جنگ داعش، هزاران جوان و پیشمرگ قدیمی از اروپا برای دفاع از وطن بازگشتند."
تلاشهای دولت برای ایجاد فرصت
ریبر احمد بر تلاشهای کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان برای ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش مهاجرت تأکید کرد و گفت: "تلاش جدی کردهایم تا شهروندان محور تمام پروژهها و اقدامات دولت باشند." وی اشاره کرد که تنها در بخش کشاورزی هزاران فرصت شغلی ایجاد شده و از طریق پروژههایی مانند "حساب من" و دیجیتالی کردن خدمات، تلاش برای ایجاد زیرساختی قوی انجام شده است. وزیر امور داخلی همچنین اشاره کرد که شرکتهای بخش خصوصی موظف شدهاند که ۷۵ درصد از فرصتهای شغلی خود را به کارگران بومی اختصاص دهند و وزارت امور داخلی نیز ورود کارگران خارجی را محدود کرده است.
درخواست از جامعه بینالمللی و دولت فدرال
وزیر امور داخلی از جامعه بینالمللی و کشورهای دوست خواست که از تلاشهای دولت اقلیم کوردستان برای توسعه خدمات، حفظ آرامش منطقه و حفاظت از کیان قانونی و نهادهای ما حمایت بیشتری کنند؛ "چون این امر تضمین کاهش پدیده مهاجرت غیرعادی شهروندان به غرب است." ریبر احمد از کشورهای میزبان خواست که وضعیت اقلیم کوردستان را در نظر بگیرند و شهروندانی را که حق اقامت ندارند، "به اجبار بازنگردانند." همزمان از دولت فدرال نیز خواست که "به اجرای قانون اساسی و تأمین حقوق مالی مردم کوردستان پایبند باشد."
پیامی برای جوانان
وزیر امور داخلی پیامی به جوانان کوردستان فرستاد و گفت: "از جوانان کوردستان میخواهم که راه مهاجرت غیرقانونی را در پیش نگیرند، زیرا خطرات زیادی در این راه وجود دارد. به جای مهاجرت، تواناییهای خود را توسعه دهید و در پیشبرد کوردستان مشارکت کنید."