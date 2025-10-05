تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس ایران
مجلس ایران به منظور بهبود ارزش ریال در برابر ازهای خارجی چهار صفر پول ملی را حذف کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح حذف چهار صفر از واحد پولی ایران را تصویب کردند تا ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی بهبود یابد.
مجلس شورای اسلامی طرح حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساند. به گزارش رسانههای داخلی ایران، نمایندگان مجلس امروز یکشنبه در جلسه علنی خود با بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، طرح حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کردند.
این لایحه پس از بحث و بررسی با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه علنی، به تصویب رسید.
چالشهای اقتصادی و تضعیف ریال
حذف چهار صفر از پول ملی ایران در شرایطی صورت میگیرد که نشریات معتبری همچون فوربس و اکونومیست، واحد پول ایران را در رده ضعیفترین واحدهای پولی جهان معرفی کردهاند. ایران، علیرغم بهرهمندی از منابع طبیعی ارزشمند و با وجود آنکه یکی از صادرکنندگان عظیم نفت و گاز طبیعی محسوب میشود، اما به دلیل سیاستهای نادرست، تلاطم سیاسی و تورم بالا، واحد پولی این کشور معمولاً در صدر بیارزشترین واحدهای پولی جهان قرار دارد.
بر اساس جدول ردهبندی ضعیفترین واحدهای پولی دنیا بر مبنای تعداد واحدهای ارز دریافتی در ازای یک دلار آمریکا، ریال ایران از واحدهای پولی کشورهای ویتنام، لائوس، سیرالئون، گینه و ماداگاسکار نیز ضعیفتر است.