موضوع انتشار سکه‌ی یک دلاری با تصویر ترامپ با واکنش‌هایی در محافل عمومی و سیاسی همراه شده است

3 ساعت پیش

وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی امکان انتشار یک سکه یادبود یک دلاری با تصویر دونالد ترامپ به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال این کشور است. این اقدام با واکنش‌هایی در محافل عمومی و سیاسی همراه شده است.

پس از معرفی اسکات بیسنت به عنوان نامزد وزیر خزانه‌داری، پستی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد که حاوی طرح‌های اولیه‌ی پیشنهادی برای این سکه بود. یکی از این طرح‌ها شامل تصویر ترامپ در یک روی سکه و در روی دیگر، مشتی گره‌کرده در مقابل پرچم آمریکا به همراه شعار "!Fight! Fight! Fight" است. این تصویر پس از تلاش برای ترور ترامپ در جریان کارزارهای انتخاباتی سال گذشته گرفته شده است.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری، ضمن انتقاد از آنچه "تعطیلی اجباری دولت توسط چپ افراطی" خواند، اظهار داشت: "این طرح اولیه به وضوح منعکس‌کننده روحیه مقاومت کشور و دموکراسی ماست، حتی در مواجهه با چالش‌های بزرگ."

قوانین و محدودیت‌ها

در سال ۲۰۲۰، کنگره قانونی را تصویب کرد که به وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، سکه‌های یک دلاری با طرح‌های خاص و نمادین منتشر کند. ترامپ این قانون را در دوره اول ریاست‌جمهوری خود امضا کرده بود. بر اساس این قانون، وزارت خزانه‌داری می‌تواند از ژانویه ۲۰۲۶ (دی/بهمن ۱۴۰۴) تولید و انتشار این سکه‌ها را آغاز کند.

با این حال، قوانین کنگره استفاده از تصویر افراد زنده بر روی سکه‌ها را محدود می‌کند. هنوز مشخص نیست که آیا طرح پیشنهادی سکه ترامپ با قوانین جاری مطابقت خواهد داشت یا خیر.