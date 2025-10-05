رویداد TEDx میهنی تحت عنوان "موج آینده" با حمایت رسانه‌ای مؤسسه‌ی کوردستان۲۴ و با حضور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه در اربیل برگزار خواهد شد

5 ساعت پیش

رویداد TEDx میهنی روز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴ (۵ اکتبر ۲۰۲۵)، تحت عنوان "موج آینده" با حمایت مالی مؤسسه رسانه‌ای کوردستان۲۴ و با مشارکت نخست‌وزیر مسرور بارزانی، در سالن سعد عبدالله در شهر اربیل برگزار می‌شود.

رواند حسین، هماهنگ‌کننده TEDx میهنی، به کوردستان۲۴ گفت که "موج آینده"، عنوان رویداد امسال، شامل موج فناوری، توانمندسازی و آبادانی بیشتر برای منطقه و اقلیم کوردستان است که ما بیشتر بر روی اقلیم کوردستان تمرکز داریم.

وی همچنین اشاره کرد که برای اولین بار در تاریخ TEDx میهنی، بیش از ۱۵۰۰ نفر در آن شرکت خواهند کرد و در سه منطقه مختلف از مهمانان پذیرایی می‌شود. حسین افزود: "ما پیش‌تر فرمی با ۱۵ سؤال منتشر کردیم و بیش از پنج هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند. ما خواهان مشارکت متنوع در رویداد خود هستیم که برای ما بسیار مهم است شرکت‌کنندگان از ادیان، مناطق و مکان‌های مختلف، و با سنین و مدارک تحصیلی متفاوت باشند؛ بنابراین می‌توانم بگویم این بار متنوع‌ترین رویداد برگزار می‌شود."

رواند حسین همچنین اعلام کرد که افرادی از آمریکا، بریتانیا و اروپا آمده و شرکت کرده‌اند. همچنین سخنرانانی داریم که در اقلیم کوردستان متولد شده‌اند، اما تحصیلات خود را در خارج از کشور به پایان رسانده‌اند و اکنون بازگشته‌اند تا تجربه و توانایی‌های خود را با دیگر جوانان به اشتراک بگذارند.

هماهنگ‌کننده TEDx میهنی در مورد تفاوت این TEDx با دیگر رویدادهای مشابه گفت که امسال برای اولین بار در TEDx میهنی مکانی به نام "زون خلاقان" وجود دارد که توسط بنیاد کوردستان نظارت می‌شود و شامل افرادی است که در زمینه روباتیک نوآوری داشته‌اند، همچنین صاحبان ایده یا کسب‌وکارهای کوچک، در اینجا شرکت می‌کنند.

رواند حسین در پایان گفت: "ما به یک پلتفرم یا پلی تبدیل شده‌ایم تا حاضران و شرکت‌کنندگان بتوانند ایده‌های خود را مبادله کنند و ارتباطات سازنده‌ای برقرار کنند. یعنی این حامیان مالی که اینجا حضور دارند، از جمله کوردستان۲۴، که واقعاً بخشی از موفقیت کار ما بوده‌اند و بدون آن‌ها انجام این کار دشوار بود."