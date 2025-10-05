مسرور بارزانی: مردم ما به خوبی میدانند چه کسی میتواند بیشتر به آنها خدمت کند
نخستوزیر مسرور بارزانی تأکید کرد که جوانان اقلیم کوردستان "مایهی امید ما هستند" و دربارهی انتخابات پارلمانی عراق نیز گفت "مردم ما به خوبی درک کردهاند که چه کسی میتواند بیشتر به آنها خدمت کند"
هشتمین رویداد " تدکس میهنی" روز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴ (۵ اکتبر ۲۰۲۵)، با حضور مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در اربیل برگزار میشود.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در حین شرکت در استودیوی باز کوردستان۲۴، به سنور مجید، مجری کوردستان۲۴ گفت که جوانان اقلیم کوردستان "مایهی امید ما هستند" و "امیدوارم همیشه موفق باشند."
نخستوزیر مسرور بارزانی برگزاری رویداد "تدکس میهنی" را "کاری مقدس" خواند و ابراز امیدواری کرد که هر ساله ادامه یابد. وی همچنین تأکید کرد: "ما نیز به عنوان دولت اقلیم کوردستان و خودم به طور ویژه، حامی آنها خواهم بود و امیدوارم همیشه در این کارهای خوبی که انجام میدهند، موفق باشند."
انتخابات پارلمانی عراق
در مورد آغاز کارزارهای انتخاباتی پارلمان آیندهی عراق که قرار است در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۵) برگزار شود، نخستوزیر مسرور بارزانی ابراز امیدواری کرد که تمامی احزاب سیاسی "به شیوهای بسیار متمدنانه کارزار انتخاباتی برگزار کنند" و رأیدهندگان نیز "به افرادی رأی دهند که بیشتر میتوانند به این کشور خدمت کنند. دلسوز این مردم هستند، دلسوز آیندهی روشن این کشور و همهی این کشور هستند."
مسرور بارزانی گفت: "فکر میکنم مردم ما به خوبی درک کردهاند که چه کسی میتواند بیشتر به آنها خدمت کند. امیدوارم همه طرفها مشارکت فعال داشته باشند تا نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند."