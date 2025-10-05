نخستوزیر اقلیم کوردستان به جوانان: برای آیندهای روشنتر به خودتان ایمان داشته باشید
اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۵ اکتبر، در مراسم (تدکس نیشتمان) در اربیل سخنرانی کرد و از نقش جوانان در شکلدهی به آینده اقلیم تقدیر کرد و دستاوردهای کلیدی دولت اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد.
نخست وزیر در حضور جمع زیادی از جوانان، از برگزارکنندگان این مراسم به خاطر ایجاد بستری که اعتماد به نفس جوانان را تقویت کرده و آنها را به اشتراک گذاشتن ایدههایشان تشویق میکند، تقدیر کرد. او از جوانان کورد خارج از میهن استقبال کرد و خاطرنشان کرد که ارتباط مجدد با سرزمین مادریشان، روابط بین اقلیم کوردستان و مهاجران را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
بارزانی خطاب به شرکتکنندگان گفت:«پیام من به شما این است که میتوانید هر رویایی را به واقعیت تبدیل کنید.» او از آنها خواست که کشور خود را دوست داشته باشند و به تواناییهای خود ایمان داشته باشند. او تاکید کرد که پیشرفت اقلیم کوردستان، علیرغم چالشهای سیاسی و مالی، تنها از طریق مقاومت و عزم راسخ مردم آن امکانپذیر است.
نخست وزیر بارزانی چندین حوزه پیشرفت در دولت خود را تشریح کرد، از جمله تلاشها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد، افزایش تولید کشاورزی داخلی و صادرات کالاهای اقلیم کوردستان به بازارهای خارجی. او به پروژههای زیرساختی آب مانند سدها و مخازن با هدف مقابله با خشکسالی و کمبود آب، و همچنین کارزاهای بزرگ راهسازی که برای بهبود ایمنی و اتصالات، طراحی شدهاند، اشاره کرد.
یکی دیگر از حوزههای مورد توجه، سیستم بانکی و مالی بود که چنانچه بارزانی اشارع کرد با استانداردهای بینالمللی در حال توسعه است تا شهروندان به وام دسترسی داشته باشند و سرمایهگذاری جذب کنند. او همچنین بر دیجیتالی شدن مداوم خدمات دولتی تاکید کرد و جوانان را عامل بسیاری از این پیشرفتها دانست.
نخست وزیر بر موفقیت طرح «روشنایی» که برق 24 ساعته را برای شهرهای بزرگ اقلیم کوردستان فراهم کرده است، تاکید کرد. او گفت حلبچه اکنون اولین استان عراق است که به برق بدون وقفه دست یافته است و متعهد شد که تا سال 2026، هر روستا و منطقه روستایی در اقلیم نیز از برق شبانهروزی بهرهمند شود.
بارزانی سخنان خود را با تاکید بر نقش محوری جوانان در ساختن کوردستانی پایدار و مرفه به پایان رساند. او گفت:«از امروز به بعد، برای آیندهای روشنتر، به خودتان ایمان داشته باشید. آنچه برادران و خواهرانتان به دست آوردهاند، شما نیز میتوانید به آن دست یابید - و حتی بیشتر.»
پیش از این، نخست وزیر به کوردستان24 گفت که از برگزارکنندگان جوان این رویداد به خاطر «کار مبارک» آنها در پروراندن امید و پیشرفت تقدیر میکند.
رویداد (تدکس نیشتمان) صدها جوان را از سراسر کوردستان و خارج از کشور گرد هم آورد تا دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند و ایدههای نوآورانهای را برای آینده به اشتراک بگذارند.
ب.ن