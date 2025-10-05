2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – در آستانه انتخابات مجلس نمایندگان عراق، جوانان سلیمانیه با عزم و خوش‌بینی آماده می‌شوند و ابراز امیدواری می‌کنند که با مشارکت در انتخابات بتوانند نامزدها را پاسخگو نگه دارند و در ایجاد تغییرات واقعی تاثیرگذار باشند. شور و شوق آنها در تضاد کامل با درخواست‌های فزاینده برای تحریم و ناامیدی در میان جوانان عراقی است که بسیاری از آنها می‌گویند دیگر به نظام سیاسی اعتماد ندارند.

در سراسر سلیمانیه، نامزدهای نیروهای سیاسی مبارزات انتخاباتی خود را تشدید کرده‌اند. با این حال، در بحبوحه این رقابت، جوانان به عنوان یک نیروی اجتماعی تعیین‌کننده و پر جنب و جوش ظهور کرده‌اند.

برای بسیاری، پیام واضح است: پاسخگویی باید جایگزین لفاظی‌های توخالی شود. محمد آزاد، ساکن سلیمانیه، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت:«جوانان ما ارزشمندترین دارایی این کشور هستند. توانایی جوانان ما در کمتر کشوری وجود دارد. اگر به آنها فرصت‌های واقعی داده شود، آنها به پایه و اساس آینده‌ای روشن‌تر برای میهن ما تبدیل خواهند شد.»

یکی از مطالبات اصلی نسل جوان، ایجاد فرصت‌های شغلی و حل چالش‌های خاص پیش روی توسعه دنیای جوانان است. بسیاری از آنها از قبل شروع به سازماندهی ابتکارات اجتماعی و تجمعات مدنی برای بسیج رای‌دهندگان کرده‌اند.

هَردی طاهر، یکی دیگر از جوانان سلیمانیه، به کوردستان24 گفت:«جوانان آینده این ملت هستند. باید توانایی‌های آنها به رسمیت شناخته شود و آنها به فرصت‌های شغلی واقعی نیاز دارند.» این گفته، بازتابی از احساس مشترک رای‌دهندگان جوان شهر است که مشارکت را تنها راه تحول می‌دانند.

برای هانا کامران، تصمیم برای شرکت در انتخابات عمیقا شخصی است. او به کوردستان24 گفت:«من به عنوان یک زن جوان، در انتخابات شرکت می‌کنم، زیرا معتقدم از طریق رای دادن می‌توانیم به خواسته‌های خود برسیم. امیدوارم این انتخابات اعتماد جوانان را به نامزدها و خود فرآیند انتخابات بازگرداند.»

انتخابات پارلمانی عراق قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود و ۱۳۶ نامزد برای ۱۸ کرسی پارلمانی تنها در استان سلیمانیه رقابت می‌کنند. رآی‌دهندگان جوان به روشنی اعلام کرده‌اند که نه تنها وعده‌های انتخاباتی، بلکه اجرای این تعهدات را پس از تشکیل پارلمان جدید از نزدیک زیر نظر خواهند داشت.

در حالی که جوانان کوردستان سرشار از خوش‌بینی و انرژی به نظر می‌رسند، وضعیت در سایر نقاط عراق تصویر کاملا متفاوتی را ارائه می‌دهد. در سلیمانیه، نسل جدید مشارکت را ابزاری برای توانمندسازی - وسیله‌ای برای شکل‌دهی به آینده‌ای بهتر از طریق مشارکت دموکراتیک - می‌دانند، در حالی که در بغداد و فراتر از آن، بسیاری همین روند را به عنوان یک روند مبهم می‌دانند که نخبگان سیاسی تثبیت‌شده را حفظ می‌کند.

با نزدیک شدن به روز انتخابات، همه نگاه‌ها به جوانان عراق دوخته شده است، کسانی که مدت‌هاست هم ناامیدترین و هم تعیین‌کننده‌ترین نیروی جمعیتی بوده‌اند.

ب.ن