رئیس جمهور آمریکا میانجیگران طرح صلح غزه را به "حرکت سریع" فراخواند
ترامپ میگوید تأخیر در روند صلح بە خونریزی عظمین منجر میشود
همزمان با ادامه مذاکرات فشرده برای اجرای طرح ۲۰ نقطهای صلح دونالد ترامپ در غزه، رئیسجمهور آمریکا امروز (۱۴ مهر ۱۴۰۴) میانجیگران را به "حرکت سریع" فراخواند و هشدار داد که تأخیر میتواند به "خونریزی عظیم" منجر شود.
این طرح که بر آزادی گروگانها، عقبنشینی تدریجی اسرائیل و انتقال حکومت غزه به تکنوکراتهای فلسطینی تمرکز دارد، با توافق جزئی حماس بر آزادی همه گروگانهای اسرائیلی (زنده و مرده) و انتشار نقشه اولیه عقبنشینی توسط ترامپ، به نقطه حساسی رسیده است. با وجود حملات ادامهدار اسرائیلی که دهها کشته بر جای گذاشته، هیئتهای حماس و اسرائیلی در قاهره گرد هم آمدهاند. این گزارش بر اساس آخرین اخبار از منابع معتبر، تحولات را بررسی میکند.
تحولات اخیر
تحولات در ۲۴ ساعت گذشته شتاب گرفته و نشانههای مثبتی از پیشرفت مذاکرات را نشان میدهد، هرچند چالشها پابرجاست:
- ۱۲ مهر ۱۴۰۴ (۵ اکتبر ۲۰۲۵): حماس به بخشهایی از طرح ترامپ، از جمله آزادی همه ۴۸ گروگان اسرائیلی (حدود ۲۰ نفر زنده) و انتقال حکومت غزه به تکنوکراتهای مستقل فلسطینی، توافق کرد. با این حال، حماس خواستار مذاکره بر جزئیات خلع سلاح و نقش آینده خود شد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ابراز امیدواری کرد که آزادی گروگانها "در روزهای آینده" اعلام شود.
- ۱۳ مهر ۱۴۰۴ (۶ اکتبر ۲۰۲۵): ترامپ نقشه "خط عقبنشینی اولیه" اسرائیل را منتشر کرد که نیروهای اسرائیلی را به موقعیت اوت ۲۰۲۴ بازمیگرداند، اما کنترل بر کریدور فیلادلفی، رفح و محاصره غزه سیتی را حفظ میکند. اسرائیل به این خط توافق کرده و ترامپ تأکید کرد: "وقتی حماس تأیید کند، آتشبس فوراً مؤثر خواهد شد." هیئت حماس به رهبری خلیل الحییا و هیئت اسرائیلی به قاهره رسیدهاند، با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه.
- حملات ادامهدار: علیرغم فشار ترامپ برای توقف بمبارانها، حملات اسرائیلی در غزه سیتی و رفح حداقل ۶۵ کشته بر جای گذاشت. اسرائیل محاصره غزه سیتی را "سختتر" کرده، در حالی که فلسطینیان امیدوار به طرح ترامپ هستند.
واکنشها به طرح صلح
طرح ترامپ حمایت گستردهای جلب کرده، اما انتقاداتی نیز وجود دارد:
- حمایت جهانی: آلمان آن را "فرصت منحصربهفرد" خواند. نتانیاهو آن را "راهحل راهبردی" توصیف کرد، هرچند ائتلاف راست افراطی اسرائیل را به چالش کشید. بیش از ۲۰ کشور، از جمله فرانسه، بریتانیا و هند، از آن استقبال کردند.
- حماس: توافق جزئی، اما اصرار بر مذاکره بر خلع سلاح و جلوگیری از "آوارگی فلسطینیان". کارشناسان MSNBC آن را "آتشبس واقعی نیست" میدانند، به دلیل حفظ کنترل اسرائیلی.
- اسرائیل: توافق بر عقبنشینی اولیه، اما تأکید بر حفظ امنیت. نظرسنجی واشنگتن پست نشان میدهد ۶۱% یهودیان آمریکایی معتقدند اسرائیل جنایات جنگی در غزه مرتکب شده.
- تحلیلگران: گزارش Drop Site هشدار میدهد که طرح شامل استقرار نیروهای خارجی و هیئت بینالمللی تحت رهبری ترامپ و تونی بلر است، که میتواند به قمار راهبردی حماس تبدیل شود.
چشمانداز آینده
اگر فاز اول (آزادی گروگانها و عقبنشینی اولیه) تا پایان هفته محقق شود، مذاکرات به بازسازی غزه و خلع سلاح منتقل میشود. ترامپ مهلت ۶ عصر یکشنبه را برای حماس تعیین کرده و تأکید دارد که عدم توافق به "تشدید جنگ" منجر خواهد شد. موفقیت میتواند به دو دولت و عادیسازی روابط عربی-اسرائیلی کمک کند، اما شکست خطر بنبست را افزایش میدهد. کارشناسان نیوزویک به "چالههای بالقوه" مانند اختلاف بر نقشه و خلع سلاح اشاره میکنند.
طرح صلح ترامپ، با وجود پیچیدگیها، نزدیکترین فرصت برای پایان درگیریهای غزه است. با فشار دیپلماتیک و حمایت جهانی، شانس پیشرفت بالاست، اما تعهد فوری طرفها ضروری است. وبسایت ما تحولات را لحظهبهلحظه پیگیری خواهد کرد.