3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز پنجشنبه ۹ اکتبر در تاجیکستان با رهبران آسیای مرکزی دیدار خواهد کرد، که این دومین اجلاس از این نوع از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی است. مسکو برای نفوذ خود در آسیای مرکزی با چین و اروپا رقابت می‌کند.

روسیه که به دلیل جنگ اوکراین ضعیف شده است، در سال‌های اخیر تسلط تاریخی‌اش بر منطقه کاهش یافته است.

پوتین در اولین اجلاس با پنج رهبر آسیای مرکزی در سال 2022، مورد انتقاد شدید رئیس جمهور تاجیکستان قرار گرفت که مسکو را به نادیده گرفتن کشورهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نشان دادن احترام کم به آنها متهم کرد.

در همین حال، چین و اروپا برای پر کردن خلاء قدرت در آسیای مرکزی عجله کرده‌اند. هر دو امسال اجلاس‌های سطح بالایی را در آسیای مرکزی برگزار کرده‌اند و امیدوارند دسترسی خود را به منابع طبیعی وسیع منطقه گسترش دهند.

انتظار می‌رود پوتین امروز چهارشنبه وارد تاجیکستان شود.

قرار است رهبران قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در جلسه روز پنجشنبه که در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود، شرکت کنند.

وزارت امور خارجه قزاقستان به خبرگزاری فرانسه گفت که کشورهای آسیای مرکزی از این اجلاس برای «پیشبرد مواضع خود» و همچنین ایجاد اعتماد با روسیه و توسعه روابط تجاری استفاده خواهند کرد.

روسیه اعلام کرد که انتظار «نتایج قابل توجه و جالبی» از این مذاکرات دارد.

خبرگزاری فرانسه/ب.ن