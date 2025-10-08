4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مسئول تشکیلات پارت دموکرات کوردستان در سلیمانیه، می‌گوید که کوردها یک جامعه مهم منطقه هستند و در عراق جایگاهی قوی دارند. او تاکید کرد که پرزیدنت بارزانی به عنوان یک نماد ملی مردم کورد از جریان‌های عراقی استقبال می‌کند.

امروز چهارشنبه ۸ اکتبر، علی حسین، مسئول تشکیلات پارت دموکرات کوردستان در سلیمانیه، در یک کنفرانس خبری جایگاه کوردها در منطقه و نقش پرزیدنت مسعود بارزانی را مورد توجه قرار داد و گفت:«کوردها یک جامعه مهم منطقه هستند و در عراق جایگاهی قوی دارند. پرزیدنت بارزانی نه فقط به عنوان رهبر پارت دموکرات کوردستان، بلکه به عنوان یک نماد ملی مردم کورد که همه به ایشان احترام می‌گذراند از جریان‌های عراقی استقبال می‌کند.»

او توضیح داد که جریان‌‌های عراقی قبل از برگزاری انتخابات به کوردستان سفر می‌کنند و درباره اوضاع عراق، منطقه و سازوکار انتخابات با پرزیدنت بارزانی مشورت می‌کنند. «مشورت‌ها با پرزیدنت بارزانی برای شرایط فعلی و دوره بعد از انتخابات یک کار مثبت است. پیشبینی می‌کنم که در روزهای آینده دیدارها با ایشان افزایش پیدا کنند.»

چند روزی است که تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق آغاز شده است.

قرار است انتخابات در ۱۱ نوامبر آینده در سراسر عراق برگزار شود.

ب.ن