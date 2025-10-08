1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان،تاکید کرد که نسل جدید می‌توانند دستاوردهای بزرگی در آینده داشته‌ باشند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ۸ اکتبر در مراسمی در شهر اربیل، پایتخت اقلیم، مدرسه‌ای پیشرفته را افتتاح کرد که یکی از ۲۹ ساختمان جدید احداث شده توسط آموزش و پرورش است.

نخست‌وزیر در این مراسم در سخنانی ضمن تبریک گویی به معلمان و دانش‌آموزان و قدردانی از خدمات دست‌اندرکاران، افتتاح این طرح پیشرفته را بسیار موجب خوشحالی دانست.

همچنین سرمایه‌گذاران را به احداث چنین طرح‌هایی در راستای پیشرفت آموزش و پرورش در سراسر اقلیم کوردستان تقویت کرد.

مسرور بارزانی ابراز خوشحالی کرد که اطمینان یافته است آینده میهن در دستانی امانتدار قرار گرفته و نسل جدید می‌توانند دستاوردهای بزرگی در آینده داشته‌ باشند.

نخست‌وزیر ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش در راستای ارتقای سطح تحصیل، تاکید کرد که به حمایت از آموزش و پرورش برای ارتقای نظام آموزشی، احداث مدارس جدید، نوسازی مدارس و دیجیتالی کردن آموزش، ادامه خواهند داد.

ب.ن