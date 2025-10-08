نچیروان بارزانی از سفیر جدید اتحادیه اروپا در عراق استقبال کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان و سفیر جدید اتحادیه اروپا در عراق، بر پیشبرد همکاری و هماهنگی در زمینه‌‌های مختلف، تاکید کردند.

امروز چهارشنبه ۸ اکتبر، ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که صبح امروز نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم از کلیمنس سمنتر، سفیر جدید اتحادیه اروپا در عراق و هیئت همراه او استقبال کرد.

در بیانیه آمده است: در این دیدار، نچیروان بارزانی آغازبه‌کار سفیر جدید را به وی تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد. همچنین آمادگی کامل ریاست اقلیم و جهات مربوطه برای همکاری با او در پیشبرد ماموریت‌اش را اعلام کرد.

رئیس اقلیم از کمک‌های اتحادیه اروپا به عراق و اقلیم کوردستان قدردانی کرد و آمادگی و خواست اقلیم را برای پیشبرد همکاری و هماهنگی در زمینه‌‌های مختلف با اتحادیه اروپا نشان داد.

سمنتر نیز ضمن ابراز خوشحالی از آغازبه‌کار خود، از همکاری و حمایت اقلیم کوردستان از ماموریت فرستاده اتحادیه اروپا در عراق، قدردانی کرد و نقش مثبت و رهبری نچیروان بارزانی را ستود و بر تداوم همکاری و هماهنگی اتحادیه اروپا با عراق و اقلیم کوردستان به خصوص در زمینه‌‌های حائز اهمیت برای دو طرف، تاکید کرد.

همکاری اروپا و عراق برای توسعه اقتصادی، فرایند دموکراسی و انتخابات پیش روی مجلس نمایندگان عراق، اوضاع عراق و اقلیم کوردستان، تلاش‌ها برای تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان و آخرین تحولات منطقه از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌وگو در این دیدار بودند.

ب.ن