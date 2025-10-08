22 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اتاق بازرگانی و صنعت حلبچه، می‌گوید که با گشایش گذرگاه مرزی سازان بین اقلیم کوردستان و ایران، بازرگانی بین حلبچه و کرمانشاه رونق می‌گیرد.

پس از دیدار شورای حمایت از خواسته‌های حلبچه با شورای وزیران اقلیم کوردستان، نخست‌وزیر اقلیم با گشایش رسمی گذرگاه مرزی سازان موافقت کرد، به طوریکه برای تبدیل آن به یک گذرگاه بین‌المللی بین عراق و ایران، تلاش شود.

طاهر شیخ عزالدین، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت حلبچه، به کوردستان۲۴ گفت:«با گشایش این گذرگاه، یک منبع درآمد بزرگ برای حلبچه ایجاد می‌شود. تاکنون استاندار کرمانشاه سه بار به حلبچه سفر کرده و گشایش مرز سازان را بررسی کرده است. آنها در انتظار تصمیم دولت اقلیم بودند و اکنون که دولت اقلیم موافقت کرده است، در گشایش آن تسریع خواهد شد.»

عمر علی یکی از شهروندان حلبچه به کوردستان۲۴ گفت:«این تصمیم فواید بسیاری از لحاظ مادی دارد، بازار را رونق می‌دهد و این مرز نزدیکترین نقطه به کرمانشاه برای مبادلات کالا است.»

سازان یک روستای مرزی بین اقلیم کوردستان و ایران است و حدود ۲۰ کیلومتر با مرکز استان حلبچه فاصله دارد.

با گشایش گذرگاه مرزی سازان فاصله بین حلبچه و کرمانشاه ۱۷۰ کیلومتر خواهد شد و پیشبینی می‌شود که این مسیر در مدت دو ساعت طی شود.

ب.ن