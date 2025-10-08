نچیروان بارزانی و سفیر جدید آلمان در عراق برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان را بررسی کردند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان و سفیر جدید آلمان در عراق، انتخابات پیش روی مجلس نمایندگان عراق را بررسی کردند.

ظهر امروز چهارشنبه ۸ اکتبر، ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم در دیدار با دانیل کرِبَر، سفیر جدید آلمان در عراق و هیئت همراه او، ضمن تبریک آغازبه‌کار وی، برایش آرزوی موفقیت کرد و هرگونه حمایت اقلیم کوردستان از وی در انجام ماموریت‌اش را اعلام کرد. همچنین از حمایت و همکاری‌‌های آلمان با عراق و اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

سفیر جدید آلمان نیز از استقبال و حمایت رئیس اقلیم کوردستان قدردانی کرد و بر خواست کشورش برای پیشبرد بیشتر روابط و توسعه همکاری با عراق و اقلیم کوردستان به خصوص در زمینه اقتصادی، تاکید کرد.

در بخش دیگری از این دیدار دو طرف زمینه‌سازی عراق و اقلیم کوردستان برای برگزاری انتخابات پیش روی مجلس نمایندگان عراق را بررسی کرده و در مورد اوضاع عمومی این کشور و اقلیم کوردستان و تحولات منطقه تبادل نظر کردند.

ب.ن