افتتاح مدرسه‌ پیشرفته توسط مسرور بارزانی در اربیل

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در هنگام افتتاح مدرسه پیشرفته در اربیل
اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، مدرسه‌ای پیشرفته در پایتخت اقلیم افتتاح کرد.

امروز چهارشنبه ۸ اکتبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در مراسمی مدرسه‌ای را در شهر اربیل افتتاح کرد. این یکی از ۲۹ ساختمان جدیدی است که وزارت آموزش و پرورش، احداث کرده است.

در مدرسه‌ای که نخست‌وزیر افتتاح کرد، نظام آموزشی انگلیسی پیاده می‌شود و از کلاس اول تا نهم ابتدایی را شامل می‌شود.

این مدرسه ۵۳۳ دانش‌آموز را در خود جای می‌دهد و به گونه‌‌ای معماری شده که فضایی مناسب برای تحصیل فراهم می‌کند. همچنین دارای دو آزمایشگاه علمی و یک کارگاه کامپیوتری است و در آن از فن‌آوری‌های پیشرفته استفاده شده است.

میدان فوتبال، استخر شنا، اتاق مخصوص شطرنج نیز از بخش‌های ورزشی این مدرسه هستند و برای هنرهای موسیقی و نقاشی هم بخش‌های ویژه در نظر گرفته شده است.

این مدرسه همچنین کتابخانه، کافه و فضای سبز وسیعی را در خود جای داده است.

 

