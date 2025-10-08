افتتاح مدرسه پیشرفته توسط مسرور بارزانی در اربیل
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، مدرسهای پیشرفته در پایتخت اقلیم افتتاح کرد.
امروز چهارشنبه ۸ اکتبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در مراسمی مدرسهای را در شهر اربیل افتتاح کرد. این یکی از ۲۹ ساختمان جدیدی است که وزارت آموزش و پرورش، احداث کرده است.
در مدرسهای که نخستوزیر افتتاح کرد، نظام آموزشی انگلیسی پیاده میشود و از کلاس اول تا نهم ابتدایی را شامل میشود.
این مدرسه ۵۳۳ دانشآموز را در خود جای میدهد و به گونهای معماری شده که فضایی مناسب برای تحصیل فراهم میکند. همچنین دارای دو آزمایشگاه علمی و یک کارگاه کامپیوتری است و در آن از فنآوریهای پیشرفته استفاده شده است.
میدان فوتبال، استخر شنا، اتاق مخصوص شطرنج نیز از بخشهای ورزشی این مدرسه هستند و برای هنرهای موسیقی و نقاشی هم بخشهای ویژه در نظر گرفته شده است.
این مدرسه همچنین کتابخانه، کافه و فضای سبز وسیعی را در خود جای داده است.
