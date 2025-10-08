مسرور بارزانی: اگر پارت دموکرات نیرومند باشد کوردستان نیرومند خواهد بود

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، تاکید کرد که اگر پارت دموکرات نیرومند باشد، کوردستان نیرومند خواهد بود و حقوق مردم کوردستان حفظ خواهد شد.

امروز چهارشنبه ۸ اکتبر، مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، در اربیل با نامزدهای حزب خود برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، دیدار کرد.

بارزانی در این دیدار از نامزدهای پارت دموکرات خواست که در چارچوب قانون و مقررات به تبلیغات انتخاباتی اهتمام ورزند.

وی افزود:«اگر پارت دموکرات نیرومند باشد، کوردستان نیرومند خواهد بود و حقوق مردم کوردستان حفظ خواهد شد. پارت دموکرات نه تنها از حقوق مردم کوردستان، حتی از حقوق همه جوامع عراق دفاع خواهد کرد.»

معاون رهبر پارت دموکرات، گفت:«اگر پارت دموکرات نبود، اکنون چیزی به نام اقلیم کوردستان وجود نداشت، زیرا بسیاری از جریان‌ها می‌خواستند که بر سر حقوق مردم کوردستان مصالحه کنند، اما پارت دموکرات به ریاست جناب پرزیدنت مسعود بارزانی با تمام توان از حقوق مشروع مردم کوردستان دفاع کرد و تحت هر فشاری حاضر نبود بر سر حقوق ملی و میهنی ما مصالحه کند، زیرا پارت دموکرات هرگز در حاشیه بودن را تحمل نخواهد کرد.»

مسرور بارزانی، تاکید کرد:«عراق یک کشور فدرالی است نه مرکزیت‌گرا و اقلیم کوردستان هم یک اقلیم فدرالی و قانونی است و باید در آن چارچوب با اقلیم تعامل شود، اما متاسفانه در عراق قانون نقض شده است و به طور سیستماتیک نقش کورد تقلیل داده شد.»

او توضیح داد:«ما هرگز اجازه نمی‌دهیم که حقوق ما نقض شود و باید در چارچوب سیاست شراکت، توازن و توافق با اقلیم کوردستان رفتار شود.»

همچنین گفت:«اعضا و نامزدهای پارت دموکرات سربلندانه می‌توانند به مردم بگویند که ما به تعهدات خود پایبند هستیم و صاحب دستاوردها و طرح‌های بزرگ کوردستان هستیم. ما پیشرفت‌ همه جانبه ایجاد کردیم و کوردستان را آباد کردیم.»

مسرور بارزانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات اقلیم کوردستان در زمینه توسعه و آبادنی به مناطق دیگر عراق نشان داد.

ب.ن