صدها هزار نفر در آمستردام علیه جنگ غزه تظاهرات کردند

تظاهراتی که در حمایت از فلستطین در آستانه انتخابات سراسری هلند در ۲۹ اکتبر برگزار شد به باور ناظران می‌تواند بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارد

2 ساعت پیش

در یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ هلند، روز یکشنبه حدود ۲۵۰ هزار نفر در خیابان‌های آمستردام در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه و سیاست‌های دولت هلند در قبال این جنگ راهپیمایی کردند.

به گزارش «رویترز»، برگزارکنندگان این حرکت که از سوی «پَکس نِتِرلَندز» سازمان‌دهی شد، اعلام کردند هدفشان اعمال فشار بر دولت برای اتخاذ موضعی سخت‌گیرانه‌تر علیه اسرائیل و توقف جنایات در غزه است. معترضان با پوشش‌ سرخ در مسیر شش کیلومتری پایتخت حرکت کردند و شعارهایی همچون «آزادی برای فلسطین» و «اسرائیل شرم کن» سر دادند.

راهپیمایی موسوم به «خط قرمز» ادامه اعتراضات مشابهی است که پیش‌تر در لاهه برگزار شده بود، و این بار نیز هم‌زمان با اعلام طرح تازه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ برگزار شد.

وضعیت انسانی فاجعه‌بار در غزه

برگزارکنندگان گفتند طرح ترامپ تغییری در تصمیمشان برای ادامه فشار بر دولت اسرائیل ایجاد نکرده است. آنها با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه اعلام کردند تنها راه واقعی برای پایان خشونت، توقف فوری حملات و تضمین دسترسی مردم به کمک‌های بشردوستانه است.

رولین ساسه، مدیر پکس نِتِرلَندز، در گفت‌وگو با رویترز اظهار داشت: "ما امیدواریم آتش‌بس واقعی هرچه زودتر برقرار شود، و مردم غزه امنیت و حمایت انسانی دریافت کنند، اما در عین حال درباره تعهد بلندمدت اسرائیل به توقف نسل‌کشی تردید داریم." او از دولت هلند خواست برای فشار به تل‌آویو جهت پایان دادن به محاصره و بمباران‌ها گام عملی بردارد.

تغییر مواضع دولت هلند

در پی اعتراضات گسترده ماه مه، دولت هلند مواضع خود را نسبت به اسرائیل تغییر داد، و در ماه ژوئیه سفر دو وزیر افراطی اسرائیلی را به دلیل اظهارات تحریک‌آمیز علیه فلسطینیان ممنوع کرد.

دولت همچنین قصد دارد واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های یهودی مستقر در سرزمین‌های اشغالی را متوقف کند، و از طرح «کمیسیون اروپا» برای تعلیق برخی امتیازات تجاری اسرائیل حمایت کرده است.

به گفته رویترز، این تظاهرات در آستانه انتخابات سراسری هلند در ۲۹ اکتبر برگزار شد، و به باور ناظران می‌تواند بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارد. خرت ویلدرز، رهبر حزب راست افراطی هلند، همچنان از حامیان سرسخت اسرائیل به شمار می‌رود. اعتراضات گسترده مردم نشانه‌ای از شکاف فزاینده میان افکار عمومی اروپا و سیاست‌های رسمی در قبال جنگ غزه است.