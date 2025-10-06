ترامپ: اگر ایران بخواهد برنامه هستهای خود را احیا کند، آمریکا دوباره اقدام خواهد کرد
آمریکا پیشتر در جنگ ١٢ روزهی اسرائیل در روز یازدهم بە تأسیسات هستهای ایران حمله کرد
رئیسجمهور آمریکا روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ (۵ اکتبر ۲۰۲۵) در مراسم دویست و پنجاهمین سالگرد برپایی نیروی دریایی ایالات متحده گفت اگر ایران بخواهد دوباره برنامه هستهای خود را احیا کند، آمریکا بار دیگر با آن برخورد خواهد کرد.
دونالد ترامپ با توصیف دوباره مشارکت بمبافکنهای آمریکایی در عملیات بمباران تأسیسات هستهای فردو، نطنز و اصفهان و «انهدام» آنها با موشکهای تامهاوک شلیکشده از زیردریاییها، خطاب به حاضران گفت رهبران پیشین آمریکا میبایست این عملیات را انجام میدادند اما این او بود که دستور این کار را داد.
او گفت ایران الان هم ممکن است بخواهد دوباره فعالیت هستهای خود را از سر بگیرد اما باید امیدوار بود که از این کار دوری کند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز در این آیین در پایگاه نیروی دریایی نورفک در ایالت ویرجینیا، سیاست ایالات متحده در دوران دولت ترامپ را «برقراری صلح با تکیه بر قدرت نظامی» عنوان کرد.
عملیات «چکش نیمهشب»
ایالات متحده ۱ تیر ۱۴۰۴ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۵) که یازدهمین روز از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران بود، در عملیات موسوم به «چکش نیمهشب»، با اعزام بمبافکنهای بی۲ و همچنین با شلیک موشک از زیردریاییها، سه تأسیسات هستهای ایران را که محلهای اصلی غنیسازی در چرخه فعالیت اتمی کشور بود، بمباران کرد.
اسرائیل که پیشتر مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان و برخی از تأسیسات دیگر ایران را در آن جنگ هدف قرار داده بود، از بمبهای سنگین مورد نیاز برای انهدام تأسیسات فردو و نطنز برخوردار نبود. مشارکت آمریکا در آن عملیات با استقبال اسرائیل روبهرو شد و ترامپ یک روز پس از آن، آتشبس بین اسرائیل و ایران را اعلام کرد.
دونالد ترامپ بارها در سه ماهی که از پایان جنگ ۱۲ روزه سپری شده، عملیات «قهرمانانه» خلبانان و نیروهای نظامی آمریکا در آن بمباران «دقیق» را ستایش کرده است.