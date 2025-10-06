وال استریت ژورنال: چین راهی مخفی برای خرید نفت ایران پیدا کرده است
روابط اقتصادی میان دو رقیب اصلی آمریکا را عمیقتر کرده و تلاشهای واشنگتن برای منزوی کردن ایران را زیر سؤال برده است.
فشارهای آمریکا و فعالسازی مجدد سازوکارهای اعمال تحریمها علیه ایران باعث شده تا بازاریابی و خرید نفت ایران توسط کشورها دشوار شود، اما بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، چین راهی مخفی برای فرار از موانع و تحریمها پیدا کرده است.
به نقل از مقامات غربی که با روزنامه "وال استریت ژورنال" گفتگو کردهاند، این کانال مالی پنهان، روابط اقتصادی میان دو رقیب اصلی آمریکا را عمیقتر کرده و تلاشهای واشنگتن برای منزوی کردن ایران را زیر سؤال برده است.
مقامات فعلی و پیشین چندین کشور اعلام کردهاند که این سازوکار شبیه یک سیستم مبادله عمل میکند. به این ترتیب، ایران نفت را به چین صادر میکند و در مقابل، شرکتهای دولتی چینی پروژههای زیرساختی را در ایران اجرا میکنند. این راه، سیستم بانکی بینالمللی را دور میزند و به خط حیاتی برای اقتصاد ایران تبدیل شده که درگیر فشارهای تحریمهاست.
نهادهای مالی اصلی درگیر
این مقامات دو مؤسسه مالی اصلی چینی را که در این فرآیند نقش کلیدی ایفا میکنند، شناسایی کردهاند؛ اولین آنها 'یک شرکت بیمهی دولتی' است که خود را به عنوان بزرگترین نهاد وامدهنده صادراتی در جهان معرفی میکند. دومی 'یک مؤسسهی مالی بسیار مخفی' است که نامش در هیچ لیست عمومی بانکها یا مؤسسات مالی چین ظاهر نمیشود.
بر اساس گفته برخی مقامات، تنها در سال گذشته ۸.۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران از طریق این کانال برای تأمین مالی پروژههای بزرگ زیرساختی چین در ایران استفاده شده است.
بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تهران در سال گذشته به ارزش ۴۳ میلیارد دلار نفت خام صادر کرده و مقامات غربی تخمین میزنند که نزدیک به ۹۰ درصد از این صادرات به چین بوده است.