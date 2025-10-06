‌مسرور بارزانی جشن "جما" را به کوردهای ایزدی تبریک گفت

نخست‌وزیر مسرور بارزانی فرارسیدن جشن "جما" را تبریک گفت و بر حمایت از حقوق مشروع کوردهای ایزدی تأکید کرد

44 دقیقه پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۴ (۶ اکتبر ۲۰۲۵)، ، پیامی به مناسبت فرارسیدن جشن "جما"ی ویژه کوردهای ایزدی منتشر کرد.

نخست‌وزیر بارزانی در پیام خود، می‌گوید: "به مناسبت فرارسیدن جشن جما، گرم‌ترین تبریکات خود را به تمامی خواهران و برادران ایزدی در کوردستان و جهان تقدیم می‌کنم و امیدوارم روزهای جشن را با خیر و شادی سپری کنند."

نخست‌وزیر مسرور بارزانی بر حمایت دولت اقلیم کوردستان از حقوق مشروع ایزدی‌ها و ادامه‌ی خدمت‌رسانی به آن‌ها به عنوان یک مؤلفه‌ی اصیل کوردستان تأکید کرد.

متن پیام نخست‌وزیر مسرور بارزانی:

"به مناسبت فرارسیدن جشن جما گرم‌ترین تبریکات خود را به تمامی خواهران و برادران ایزدی در کوردستان و جهان تقدیم می‌کنم و امیدوارم روزهای جشن را با خیر و شادی سپری کنید. بر حمایت از حقوق مشروع خواهران و برادران ایزدی و خدمت‌رسانی به آن‌ها تأکید می‌کنیم.

جشن جما بر همگی مبارک باد و همیشه در شادی باشید.

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان"