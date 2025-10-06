دولت اقلیم کوردستان ۲۵ میلیارد دینار برای پروژههای حلبچه اختصاص داد
استاندار حلبچه، از نخستوزیر اقلیم کوردستان تشکر کرد و گفت: "آنچه امروز و در آینده اتفاق میافتد، گامهای واقعی برای استان حلبچه است"
شورای وزیران دولت اقلیم کوردستان با اختصاص ۲۵ میلیارد دینار عراقی (حدود ۱۷ میلیون دلار آمریکا) به پروژههای عمرانی در استان حلبچه، گامی راهبردی برای توسعه این استان برداشت.
امید صباح، رئیس دیوان شورای وزیران، امروز دوشنبه، ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که پیش از این، شورای حمایت از حلبچه با بارزانی دیدار کرده و مجموعهای از خواستهها را برای خدمت به حلبچه مطرح کرده بود.
دستور بارزانی برای خدمترسانی به حلبچه
صباح توضیح داد که بارزانی فرمان صادر کرده بود که باید از طریق دولت به حلبچه خدمت شود. به همین دلیل، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، دستور تشکیل کمیتهای را به ریاست دیوان و با عضویت چندین طرف صادر کرد. این کمیته از استان حلبچه و استاندار آن بازدید کرده و به خواستههای آنها گوش داده و به طور جدی روی آنها کار کرده است.
وی خاطرنشان کرد که مجموعهای از تصمیمات خوب به نفع مردم حلبچه اتخاذ شده است که به عنوان هدیهای از سوی دولت اقلیم کوردستان برای شهروندان این استان خواهد بود. وی افزود که در گذشته نیز با استاندار حلبچه همکاری داشتهاند.
پروژهها و اشتغالزایی در حلبچه
رئیس دیوان شورای وزیران همچنین گفت که تصمیم گرفته شده است پروژههایی به ارزش ۲۵ میلیارد دینار در حلبچه اجرا شود. علاوه بر این، برای فراهم آوردن زیرساختهای اداری استان حلبچه نیز اقداماتی صورت گرفته است. به دستور نخستوزیر، ۵۰۰ نفر برای کار در استان استخدام شدند و متعاقباً ۵۲ نفر دیگر نیز اضافه شدند. وی افزود که نخستوزیر، بنا به درخواست استاندار و شورای حمایت از حلبچه، دستور استخدام ۲۵۰ نفر دیگر را برای استان صادر کرده است.
گشایش و بینالمللی شدن دروازهی سازان
صباح اعلام کرد که یکی از تصمیمات بسیار مهم برای استان، موضوع دروازهی سازان است که به عنوان دروازهای برای رشد و توسعهی حلبچه تلقی میشود. به همین دلیل، نخستوزیر با گشایش این دروازه به عنوان یک گذرگاه داخلی موافقت کرده است.
او افزود که گشایش دروازهی سازان مرحلهی اول است. نخستوزیر، وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان را مأمور کرده است تا با استاندار برای بینالمللی کردن این دروازه همکاری کرده و برای این منظور به بغداد و ایران سفر کنند تا فرصت بینالمللی شدن دروازهی سازان فراهم شود. وی تأکید کرد: "آنچه امروز مهم است این است که ما به عنوان دولت اقلیم کوردستان، دروازهی سازان را رسماً به رسمیت میشناسیم."
جبران خسارت قربانیان بمباران شیمیایی
رئیس دیوان شورای وزیران همچنین گفت که یکی از درخواستها این بود که باید خسارتدیدگان حلبچه طبق قانون اساسی و از بودجهی حاکمیتی جبران خسارت شوند. وی افزود: "اگرچه به طور جدی روی این موضوع کار نشده است، اما به دستور نخستوزیر، نامهای رسمی تنظیم شده و به نخستوزیر عراق ارسال خواهد شد که باید از بودجهی حاکمیتی به مردم حلبچه جبران خسارت شود."
صباح فاش کرد که یکی از درخواستهای مورد توافق، ایجاد پارک، بیمارستان و تشکیل هیئت پزشکی برای درمان قربانیان سلاحهای شیمیایی بوده است. همچنین با طرحهای ارائهشده برای گردشگری منطقه موافقت شده است.
استاندار حلبچه: اقدامات دولت اقلیم، مسیر صحیح بازسازی است
نوخشه ناصح، استاندار حلبچه، امروز دوشنبه، ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس مطبوعاتی از رئیس شورای وزیران تشکر کرد و گفت: "آنچه امروز و در آینده اتفاق میافتد، گامهای واقعی برای استان حلبچه است."
در مورد انتقاداتی که بیان میکنند کار لازم برای حلبچه انجام نشده است، ناصح اظهار داشت: "همیشه گفته میشود که کاری برای آن انجام نشده است، اما من از اینجا میگویم که کارهای بسیار خوب و فوقالعادهای برای حلبچه انجام شده است، هرچند که در حد بزرگی فاجعهای که بر شهر آمده است، نیست."
وی افزود: "بسیاری از افراد از خارج به استان حلبچه سفر میکنند، شاید تصویر را به درستی نبینند، اما من معتقدم کارهایی که دولت اقلیم در گذشته برای حلبچه انجام داده و اکنون نیز انجام میدهد، گامهای درستی برای بازسازی این استان است."
استاندار حلبچه همچنین اشاره کرد که به دلیل شناخته شدن حلبچه به عنوان نوزدهمین استان عراق، برای برخی از درخواستها به دولت فدرال مراجعه میکنند و از آنها میخواهند که در کنار اقلیم کوردستان، کار، پروژه و خدمات را به حلبچه ارائه دهند.
در پایان، ناصح از شورای وزیران و تمام کارکنان آن تشکر کرد و گفت: "ما همیشه گفتهایم که حلبچه از آنِ همه شماست و همهی شما از آنِ حلبچهاید، و شورای وزیران و دولت اقلیم نیز این را عملاً اثبات کردهاند."
او همچنین به طور خاص از مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، برای همکاریهای مداومش تشکر کرد.