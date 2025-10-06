پرزیدنت مسعود بارزانی بارزانی فرا رسیدن عید «جَما» را تبریک گفت و تأکید کرد که ایزدیان بخشی محبوب و جدایی‌ناپذیر از مردم کوردستان هستند

پریزیدنت مسعود بارزانی، روز دوشنبه، ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴)، در پیامی اعلام کرد: "به مناسبت فرا رسیدن عید جَما، گرم‌ترین تبریکات خود را به تمام ایزدیان کوردستان و جهان تقدیم می‌کنم."

وی مجدداً تأکید کرد: "ایزدیان بخشی دوست‌داشتنی و جدایی‌ناپذیر از مردم کوردستان هستند. پس از تمام سختی‌ها و مشقت‌هایی که بر خواهران و برادران ایزدی ما وارد آمد، و سپس وضعیت غیرقانونی و غیرعادی که سال‌هاست بر شنگال و مناطق آن‌ها تحمیل شده و مایه نگرانی ماست، اما با ایمان و پایداری بزرگی، کوردهای ایزدی اعیاد و مناسبت‌های دینی خود را در آرامش و آزادانه برگزار می‌کنند."

در این مناسبت، بارزانی تأکید کرد: "وظیفه‌ی همگان است که برای حفظ و تقویت فرهنگ همزیستی و همبستگی در میان تمام اقلیت‌های دینی و ملی کوردستان تلاش کنند."

پیام تبریک بارزانی به مناسبت عید جَمایێ خواهران و برادران ایزدی:

به نام خداوند بزرگ و مهربان

به مناسبت عید جَما، تبریکات گرم خود را به تمام ایزدیان کوردستان و جهان تقدیم می‌کنم.

ایزدی بخشی دوست‌داشتنی و جدایی‌ناپذیر از مردم کوردستان است. پس از آن همه ناخوشی و سختی‌هایی که بر خواهران و برادران ایزدی ما گذشت و سپس آن وضعیت غیرقانونی و غیرعادی که سال‌هاست بر شنگال و مناطقشان تحمیل شده و مایه‌ی نگرانی ماست، با ایمان و پایداری بزرگ، کوردهای ایزدی اعیاد و مناسبت‌های دینی خود را در آرامش و آزادانه برگزار می‌کنند.

با این مناسبت تأکید می‌کنم که وظیفه‌ی همه‌ی طرف‌هاست برای حفظ و تقویت فرهنگ و تمدن همزیستی و یکپارچگی در میان همه‌ی اقلیت‌های دینی و ملی در کوردستان کار کنند.

عیدتان مبارک و در خیر و خوشی بمانید.

مسعود بارزانی

۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴)