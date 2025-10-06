سرکنسول چک از همکاری دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد
سرکنسول جمهوری چک به مناسبت پایان مأموریت خود، از همکاری و هماهنگی دولت اقلیم کوردستان تشکر کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴)، با کارل کورتانیک، سرکنسول جمهوری چک، به مناسبت پایان مأموریت وی در اقلیم کوردستان دیدار و از او استقبال کرد.
نخستوزیر از کورتانیک برای تلاشی که در راستای تقویت روابط دوجانبه انجام داده بود، تشکر و برای او در مأموریتهای آیندهاش آرزوی موفقیت نمود.
سرکنسول جمهوری چک نیز از همکاری و هماهنگی طرفهای ذیربط دولت اقلیم کوردستان با کنسولگری کشورش قدردانی کرد.