سرکنسول چک از همکاری دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد

سرکنسول جمهوری چک به مناسبت پایان مأموریت خود، از همکاری و هماهنگی دولت اقلیم کوردستان تشکر کرد

4 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴)، با کارل کورتانیک، سرکنسول جمهوری چک، به مناسبت پایان مأموریت وی در اقلیم کوردستان دیدار و از او استقبال کرد.

نخست‌وزیر از کورتانیک برای تلاشی که در راستای تقویت روابط دوجانبه انجام داده بود، تشکر و برای او در مأموریت‌های آینده‌اش آرزوی موفقیت نمود.

سرکنسول جمهوری چک نیز از همکاری و هماهنگی طرف‌های ذیربط دولت اقلیم کوردستان با کنسولگری کشورش قدردانی کرد.