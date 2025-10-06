ترکیه ممنوعیت پروازهای فرودگاه سلیمانیه را تمدید کرد

دولت ترکیه ممنوعیت پروازهای فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه را تا سه ماه دیگر تمدید کرد

4 ساعت پیش

فرودگاه بین‌المللی سلیمانیە روز دوشنبه، ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که سازمان هواپیمایی کشوری ترکیه تصمیم گرفته است مدت زمان تعلیق پروازهای هوایی به فرودگاه بین‌المللی سلیمانی را تا ۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۱۴۰۴) تمدید کند.

در این بیانیه آمده است که بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی سازمان هواپیمایی کشوری ترکیه صادر شده است، حریم هوایی این کشور به روی تمامی پروازهایی که از فرودگاه سلیمانیه انجام می‌شوند یا قصد فرود در آن را دارند، بسته خواهد ماند. این تعلیق از ۳ آوریل ۲۰۲۳ (۱۴ فروردین ۱۴۰۲) آغاز شده و از آن زمان تاکنون چندین بار تمدید شده است. دولت ترکیه دلیل این تصمیم را نگرانی‌های امنیتی اعلام کرده است.

تصمیم ترکیه نه تنها پروازهای مستقیم بین سلیمانیه و شهرهای ترکیه را متوقف کرده است، بلکه بر پروازهایی نیز تأثیر می‌گذارد که از حریم هوایی ترکیه به عنوان مسیر ترانزیت برای رسیدن به کشورهای دیگر استفاده می‌کنند.

مقامات ارشد اتحادیه‌ی میهنی کوردستان و دولت اقلیم کوردستان، از جمله قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر، بارها تلاش کرده‌اند با مقامات ترکیه برای حل این مشکل گفتگو کنند، اما تاکنون این گفتگوها نتیجه‌ی قابل توجهی نداشته است.