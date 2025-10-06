دور اول مذاکرات میان میانجی‌گران و جنبش حماس در شرم الشیخ مصر در فضایی مثبت به پایان رسید

56 دقیقه پیش

کانال «قاهره نیوز» وابسته به اطلاعات مصر، صبح سه‌شنبه، ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که دور اول مذاکرات میان میانجی‌گران و جنبش حماس در شهر شرم الشیخ مصر در فضایی مثبت به پایان رسیده است.

، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تأکید کرد که دستیابی به توافق بر سر غزه نزدیک است.

نتایج مثبت مذاکرات

از سوی دیگر، منابعی به این کانال خبری اعلام کردند که نشست میانجی‌گران با هیئت حماس «مثبت» بوده و در آن نقشه‌ی راه و سازوکارهای دور کنونی گفت‌وگوها ارائه شده است.

هیئت حماس به میانجی‌گران اطمینان داده است، اما تأکید کرده که ادامه‌ی بمباران غزه، چالش بزرگی در روند آزادی اسرا ایجاد می‌کند.

همان منابع همچنین اشاره کردند که هیئت حماس متشکل از خلیل الحیه و ظاهر جبارین است که از دوحه به مصر رسیده‌اند.

کانال خبری قاهره‌ی مصر نیز گزارش داد که دور اول مذاکرات در «فضایی مثبت» به پایان رسیده است.

از سوی دیگر، وب‌سایت «اکسیوس» آمریکایی به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که مذاکرات کنونی «نزدیک‌ترین مذاکرات به دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ غزه» است.